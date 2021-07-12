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Александр Романов

Лес и спартанские условия – молдавский боец готовится к очередному бою в UFC

© Sputnik / Rodion Proca
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210712/35492804/Les-i-spartanskie-usloviya--moldavskiy-boets-gotovitsya-k-ocherednomu-boyu-v-UFC.html

Известный боец ММА из Молдовы по прозвищу Кинг-Конг Александр Романов проведет свой четвертый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), где до сих пор не потерпел ни одного поражения.

КОМРАТ, 12 июл - Sputnik, Максим Топал. Команда комратского спортивного клуба, специализирующегося на смешанных единоборствах, LION, отправилась на сборы в Республику Беларусь. Вместе с юными спортсменами подготовку проходит и получивший широкую международную известность боец ММА Александр Романов.

В Лас-Вегасе 9 октября ему предстоит провести свой четвертый поединок в карьере бойца UFC. Противостоять Романову будет американец Джаред Вандераа.

Александр Романов
© Photo : предоставил Эдуард Кеся
Александр Романов (слева)

По словам тренера Романова Эдуарда Кеся, на сборах "нет интернета", идут интенсивные тренировки и "спартанские условия" позитивно сказываются на подготовке спортсменов.

"Сбор у нас проходит по ударной технике, по клинчу. Живем мы в лесу в спартанских условиях. Здесь с нами большинство спортсменов из LION COMRAT", - отметил Эдуард Кеся.

Он рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя Романова с американским бойцом смешанных единоборств.

Александр Романов
© Photo : UFC
Александр Романов в первом раунде выиграл бой на турнире в Лас-Вегасе

"Это будет серьезный бой. Соперник у нас очень опытный. Поэтому мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы хорошо подготовиться к этой схватке. Сделаем все, чтобы увеличить наши шансы на победу", - добавил Эдуард Кеся.

Бой двух спортсменов пройдет 9 октября в Лас-Вегасе. Молдаванин на год старше, но провел на два поединка в карьере меньше. Зато статистика у него лучше – Романов из всех 14 боев выходил победителем, тогда как Вандераа проиграл 5 из 16 боев.

В UFC Романов дебютировал в сентябре 2020 года. До сих пор провел 3 боя, все 3 выиграл. Вандераа провел в UFC 2 боя, из которых один выиграл и один проиграл.

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