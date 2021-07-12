Лига чемпионов: настроение перед матчем "Шериф" – "Теута"

ТИРАСПОЛЬ, 12 июл – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Футболисты "Шерифа" провели открытое занятие в преддверии квалификационного матча Лиги чемпионов против албанской "Теуты". Перед тренировкой главный тренер тираспольского клуба Юрий Вернидуб отметил, что к завтрашней игре его коллектив готов в полном составе.

"Слава Богу, все ребята, которые были в Албании, живы, здоровы и готовятся к игре по полной программе. Настроение после игры в Албании отличное. Хотелось бы еще больше добавить позитива, и чтобы это настроение завтра стало еще лучше", – сходу поделился предматчевым настроением украинский коуч.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Юрий Вернидуб

Согласно регламенту, первые 15 минут тренировки были открыты для прессы. Футболисты полностью подтвердили слова тренера: шутили между подходами на разминке, свободно держались перед камерами, а Кристиано Да Силва даже сделал попытку побеседовать с журналистами на русском языке.

"Завтра серьезная игра. Я думаю, что мы выиграем", – уверенно произнес бразилец.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Кристиано Да Силва

Уже завтра мы будем знать, кто прошел во следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Хотя расклад явно на стороне "Шерифа": в первом матче желто-черные убедительно обыграли чемпиона Албании со счетом 4:0. Превзойти такой результат, да еще и на чужом поле "Теуте" будет сложно, хотя правило выездного гола отменили.

"Я думаю, что эта отмена сыграла роль в пользу сильных команд. Все клубы, которые ниже рангом, все-таки имели возможность за счет этого забитого мяча на выезде отыграться дома. Но мы на это вообще не смотрим. Самое важное – выходить и играть. Это начальная стадия, все команды в этом раунде равные", – отметил наставник "Шерифа".

Открытая тренировка "Шерифа" © Sputnik / Юлия Сорокопуд

Открытая тренировка "Шерифа" © Sputnik / Юлия Сорокопуд

Открытая тренировка "Шерифа" © Sputnik / Юлия Сорокопуд

Открытая тренировка "Шерифа" © Sputnik / Юлия Сорокопуд 1 / 4 © Sputnik / Юлия Сорокопуд Открытая тренировка "Шерифа"

Вернидуб подкрепил диалог впечатлением от вчерашнего финала Евро-2020. Наставник "Шерифа" болел за Италию. Он признался, что симпатизировал этой сборной со старта и до самого финала чемпионата Европы. Завершил интервью коуч под аккомпанемент дождя собственным прогнозом погоды.

"То пекло, то гроза. Но я думаю, после той жары в Албании, которую мы испытали, в Молдавии очень щадящий климат. Здесь есть чем дышать и завтра нам погода не помешает", – подытожим Вернидуб.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Тренировка "Шерифа" перед матчем с "Теутой"

Что касается гостей, они уже присмотрелись к тираспольскому полю. Предматчевую тренировку албанцы провели на Малой Арене спорткомплекса. Сегодня тренировались в полной тишине, а вот завтра там ожидается поддержка зрителей. Билеты на матч в продаже с 8 июля. Фан-сектор желто-черного чемпиона тоже готовится занять свои места на трибуне, правда, с учетом всех карантинных ограничений.

"В вязи с неблагоприятной эпидемиологической ситуаций количество зрителей на стадионе, так же, как и на фанатском секторе, ограничено", - пишут в социальных сетях футбольные фанаты.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Фан-сектор на стадионе в Тирасполе

Матч "Шериф" – "Теута" будет обслуживать судейская бригада из России во главе с Владимиром Москалевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova