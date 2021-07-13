Олимпийская сборная Молдовы укомплектована: кто еще едет в Токио

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В олимпийскую сборную Молдовы во вторник отобрался последний спортсмен - штангист Марин Робу. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).
По данным НОК, Робу дебютирует на олимпийских играх. До этого он добивался успехов на юниорских чемпионатах мира и Европы, а также достойно выступил на взрослых турнирах 2020-2021 годов.
"Марин Робу - последний наш спортсмен, отобравшийся на Олимпийские игры. Больше никаких заявок молдавских атлетов не рассматривается. На Играх от Молдовы будут выступать 20 спортсменов. Большая часть из них уже улетела в Токио", - заявил корреспонденту Sputnik Молдова глава НОК Николай Журавский.
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Он отметил, что Молдову мог бы представлять 21 атлет, но теннисист Раду Албот отказался от участия по состоянию здоровья.
Олимпийские игры для Молдовы
Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.
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