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Олимпийские кольца

Олимпийская сборная Молдовы укомплектована: кто еще едет в Токио

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
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Sputnik Молдова
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В то время как большая часть молдавских спортсменов, квалифицированных на Олимпийские игры, улетела в Токио, на этот престижный турнир квалифицировался еще один атлет.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В олимпийскую сборную Молдовы во вторник отобрался последний спортсмен - штангист Марин Робу. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).

По данным НОК, Робу дебютирует на олимпийских играх. До этого он добивался успехов на юниорских чемпионатах мира и Европы, а также достойно выступил на взрослых турнирах 2020-2021 годов.

"Марин Робу - последний наш спортсмен, отобравшийся на Олимпийские игры. Больше никаких заявок молдавских атлетов не рассматривается. На Играх от Молдовы будут выступать 20 спортсменов. Большая часть из них уже улетела в Токио", - заявил корреспонденту Sputnik Молдова глава НОК Николай Журавский.

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Он отметил, что Молдову мог бы представлять 21 атлет, но теннисист Раду Албот отказался от участия по состоянию здоровья.

Олимпийские игры для Молдовы

Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
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Право выступить на главном старте четырехлетия получили 20 представителей Молдовы. Они поборются за медали в 8 видах спорта: легкоатлеты Залина Петривская, Сергей Маргиев, Андриан Мардаре, Димитриана Безеде, Александра Емильянов  и Лилия Фиськович. Также пловцы Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, гребец Сергей Тарновский, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу. Пробились и штангисты Елена Кылчик и Марин Робу, а также борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, дзюдоисты Денис Виеру и Виктор Стерпу, также лучники Александра Мырка и Дан Олару. Прошла на олимпийские игры и Анна Дулче (пулевая стрельба).

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

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Теги:
Молдова, Токио-2020, Олимпийские игры

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