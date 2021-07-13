"Шериф" снова победил: итоги домашнего матча с албанской "Теутой"

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Второй матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов между "Теутой" (Дуррес, Албания) и "Шерифом" (Тирасполь, Молдова) завершился победой желто-черных со счетом 1:0.
Лига чемпионов: настроение перед матчем "Шериф" – "Теута">>>
На шестой минуте матча голевую передачу в ворота "Теуты" реализовал полузащитник "Шерифа" Адама Траоре.
Игра проходила во вторник на стадионе "Шериф" в Тирасполе.
- Матч "Шериф" - "Теута"© Sputnik / Sorokopud Julia
- Матч "Шериф" - "Теута"© Sputnik / Sorokopud Julia
- Матч "Шериф" - "Теута"© Sputnik / Sorokopud Julia
- Матч "Шериф" - "Теута"© Sputnik / Sorokopud Julia
- Матч "Шериф" - "Теута"© Sputnik / Sorokopud Julia
В первом квалификационном матче, который состоялся 7 июля в Дурресе, желто-черные победили соперников из Албании со счетом 4:0. Таким образом, "Шериф" проходит во второй отборочный раунд.
В следующем этапе ткоманда из Тирасполя сразится с победителем пары "Алашкерт" (Армения)/ "Коннас-Ки" (Уэльс).
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