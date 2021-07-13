"Шериф" снова победил: итоги домашнего матча с албанской "Теутой"

Тираспольская команда "Шериф" провела второй квалификационный матч Лиги чемпионов против албанской "Теуты".

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Второй матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов между "Теутой" (Дуррес, Албания) и "Шерифом" (Тирасполь, Молдова) завершился победой желто-черных со счетом 1:0.

Лига чемпионов: настроение перед матчем "Шериф" – "Теута">>>

На шестой минуте матча голевую передачу в ворота "Теуты" реализовал полузащитник "Шерифа" Адама Траоре.

Игра проходила во вторник на стадионе "Шериф" в Тирасполе.

Матч "Шериф" - "Теута" © Sputnik / Sorokopud Julia

Матч "Шериф" - "Теута" © Sputnik / Sorokopud Julia

Матч "Шериф" - "Теута" © Sputnik / Sorokopud Julia

Матч "Шериф" - "Теута" © Sputnik / Sorokopud Julia

Матч "Шериф" - "Теута" © Sputnik / Sorokopud Julia 1 / 5 © Sputnik / Sorokopud Julia Матч "Шериф" - "Теута"

В первом квалификационном матче, который состоялся 7 июля в Дурресе, желто-черные победили соперников из Албании со счетом 4:0. Таким образом, "Шериф" проходит во второй отборочный раунд.

В следующем этапе ткоманда из Тирасполя сразится с победителем пары "Алашкерт" (Армения)/ "Коннас-Ки" (Уэльс).

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