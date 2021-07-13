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Матч Шериф - Теута

"Шериф" снова победил: итоги домашнего матча с албанской "Теутой"

© Sputnik / Sorokopud Julia
Спорт
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Sputnik Молдова
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Тираспольская команда "Шериф" провела второй квалификационный матч Лиги чемпионов против албанской "Теуты".

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Второй матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов между "Теутой" (Дуррес, Албания) и "Шерифом" (Тирасполь, Молдова) завершился победой желто-черных со счетом 1:0.

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На шестой минуте матча голевую передачу в ворота "Теуты" реализовал полузащитник "Шерифа" Адама Траоре.

Игра проходила во вторник на стадионе "Шериф" в Тирасполе.

  • Матч Шериф - Теута
    Матч "Шериф" - "Теута"
    © Sputnik / Sorokopud Julia
  • Матч Шериф - Теута
    Матч "Шериф" - "Теута"
    © Sputnik / Sorokopud Julia
  • Матч Шериф - Теута
    Матч "Шериф" - "Теута"
    © Sputnik / Sorokopud Julia
  • Матч Шериф - Теута
    Матч "Шериф" - "Теута"
    © Sputnik / Sorokopud Julia
  • Матч Шериф - Теута
    Матч "Шериф" - "Теута"
    © Sputnik / Sorokopud Julia
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Матч "Шериф" - "Теута"

 

В первом квалификационном матче, который состоялся 7 июля в Дурресе, желто-черные победили соперников из Албании со счетом 4:0. Таким образом, "Шериф" проходит во второй отборочный раунд.

В следующем этапе ткоманда из Тирасполя сразится с победителем пары "Алашкерт" (Армения)/ "Коннас-Ки" (Уэльс). 

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Теги:
Тирасполь, Молдова, ФК "Шериф", Лига чемпионов, футбол

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