Лигочемпионская трибуна: кто и как болел в Тирасполе

Приднестровские болельщики вернулись в большой футбол, чтобы поддержать "Шериф" в еврокубках. Правда, UEFA разрешил заполнить стадион всего на треть. Но болеть в меру карантином не заставишь. Репортаж Sputnik – о футбольном празднике "Шериф" – "Теута".

ТИРАСПОЛЬ, 14 июля. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Очереди в кассы, автомобильные пробки – на подъезде к спорткомплексу. Тирасполь скучал по такому футбольному ажиотажу с начала пандемии. Хоть и не в полном объеме, но еврокубки вернулись в офлайн. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов UEFA разрешил клубам заполнить стадионы на треть, поэтому к воротам малой арены направлялись самые находчивые болельщики.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Болельщики на матче

"Мы очень соскучились по настоящему, живому футболу. Сколько времени сидели дома, игры смотрели. А когда узнали, что можно прийти на трибуну, очень обрадовались. Вот идем болеть за нашу команду. Думаю, они должны выиграть сегодня", - сказал по дороге к футбольной мечте мужчина с двумя детьми.

Ему и другим семьям, пришедшим на стадион, бонус от UEFA – разрешение сидеть рядом. Остальным поклонникам еврофутбола – на первый четвертый рассчитайсь. Рассадка - строго через два места, а чтобы не было путаницы на трибунах, организаторы даже заклеили сидения красным скотчем.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Трибуна с карантинными ограничениями

К домашней игре "Шериф" обеспечил себе комфортное преимущество. "Правило выездного гола" в этом сезоне отменили, но в Албании тираспольчане забили все четыре мяча. Перед началом матча даже дети знали: чтобы чемпиону Молдовы не пройти дальше, надо очень постараться. Уверенность в своей команде выразил и юный Дайнел в желто-черной форме.

"Болею за "Шериф" как родился. Мне скоро будет 10 лет. Любимых игроков нет. Пожалуй, мне вся команда нравится", - заявил молодой фанат, размахивая желто-черной розой (клубным шарфом).

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Фанат тираспольского клуба

Пока фан-движение разогревало атмосферу на 13-м секторе, а некоторые зрители все еще возились с местами на трибунах, забили гол. Малийский нападающий Адама Траоре вывел "Шериф" вперед и лишил даже призрачных шансов на победу албанскую "Теуту". Его реальный гол оценил футболист, который забивает виртуально. Киберигрок Виктор Раковский недавно перешел из "Шерифа" в "Ригу", но от этого не перестал быть поклонником желто-черных.

"Очень красивый гол. Мне понравилось. Удар Траоре шикарный, возьму на вооружение. А вообще, если серьезно, тираспольчане, если будут играть еще четче и слаженнее, до плей-офф точно дойдут в этом сезоне", - поделился мнением экс-киберфутболист "Шерифа".

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Виктор Раковский

Центровые игроки вип-трибуны, как правило, самые заинтересованные футбольные воздыхатели. Среди спутниц футболистов – блондинка с португальским акцентом. Супруга Луваннора пришла на матч с детьми. Болеть было непросто, когда Энрике в первом тайме лежал на газоне или уходил на замену во втором.

"Очень переживаем всегда, я стараюсь даже не смотреть. Был карантин, и мы не могли ездить на игры, болеть за нашего папу. Сын наш очень ждал этого матча. Скажу, что приятно вернуться на этот стадион, где раньше играл Луваннор. Мы жили в Эмиратах семь лет, и вот мы снова здесь. Не ожидали даже, что клуб снова пригласит играть Энрике. Будто не уезжали", – говорит Алена Луваннор.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Алена Луваннор

Посетители матча получили массу эмоций – гол, победа и выход молдавского клуба во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. После финального свистка трибуны строили планы, когда следующий выход в футбольный свет, а главный тренер желто-черных "ос" взвешивал силы команды. В соперники "Шерифу" достанется победитель пары "Алашкерт" (Армения) / "Коннас-Ки" (Уэльс).

"Нас ждет следующая игра. Надо экономить силы. Тот же Луваннор и Густаво - лидеры нашей команды. Надо было дать сыграть и Раделичу тайм. У нас недельный цикл тренировочный. Все может случиться. Нужно, чтобы он был в обойме. Должны об этом думать. Дали сыграть и Банде, Янсане, Сапате. Те ребята, которые ближайший резерв и которые могут усилить игру. Я благодарен каждому из болельщиков, кто пришел на игру и поддержал команду. Мы без них ничто, играем для них. Огромное спасибо и низкий поклон каждому, кто сегодня был на стадионе", - отметил после матча Юрий Вернидуб.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Фото на память

В знак признательности команда поприветствовала фан-сектор, а Кристиано да Силва еще долго фотографировался с фанатами – у кромки поля.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Фото на память

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