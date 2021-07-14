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Вячеслав Посмак

Вячеслав Посмак: "Шериф" останется в моем сердце

© AFP 2021 / FRANCK FIFE
Спорт
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Sputnik Молдова
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Защитник сборной Молдовы рассказал Sputnik, почему национальному дивизиону предпочел Первую лигу Турции.

ТИРАСПОЛЬ, 14 июл – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Вячеслав Посмак, известный молдавским любителям футбола по играм в национальной сборной и тираспольском "Шерифе", продолжит клубную карьеру в Турции. Защитник подтвердил корреспонденту Sputnik Молдова, что контракт с ФК "Тузласпор" уже подписан.

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© Sputnik / Sorokopud Julia
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"Во вторник подписали контракт. Уже можно с уверенностью говорить, что я в "Тузласпоре". Когда появился этот вариант, я подумал и решил, что надо что-то менять. Меня тут хорошо встретили. Думаю, лично для меня это шаг вперед. Я впервые буду играть в заграничном чемпионате и считаю его достаточно интересным для продвижения карьеры", – отметил Посмак.

Он уточнил, что сейчас находится со своим новым клубом на учебно-тренировочном сборе. Готовится к первым играм в составе турецкой команды, которая выступает во втором по значимости турецком розыгрыше – Первой лиге. Футболист также заострил внимание на околофутбольной обстановке в стране.

"В Турции все любят футбол. Тут много фанатов. Футбольный маркетинг на высоком уровне. На каждом углу говорят про футбол, смотрят игры. Эта игра популярна, и поэтому здесь много инвестиций. Считаю, если проявить себя хорошо, то можно попасть в хорошую команду, к чему я буду стремиться", – признался молдавский футболист.

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Публикация от TUZLASPOR A.Ş. (@tuzlaspor1954)

Вячеслав Посмак последние четыре года провел в стане тираспольского "Шерифа". Несколько сезонов был капитаном приднестровского клуба. Руководство желто-черных прокомментировало уход Посмака.

"Человеку 30 лет, он хочет играть. Если есть возможность развития дальнейшей карьеры в другом клубе, пусть это даже не первая, а вторая лига Турции будет, почему нет. И я, и клуб пожелали большого здоровья и успехов Славе в его новой команде", – сказал наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб.

Статистические данные в клубе сейчас перекрывают эмоции: 125 матчей, семь голов и четыре голевые передачи. 

"Шериф" для меня сделал многое.  Конечно, он останется в моем сердце навсегда. За все время, проведенное в Тирасполе, я получил много позитивных эмоций. Я хочу поблагодарить всех работников клуба и всех тех, кто в меня верил", – подытожил новобранец "Тузласпора".

Вячеслав Посмак пожелал своему экс-клубу удачи во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, в себе – новых свершений в турецком розыгрыше.

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