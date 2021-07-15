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Тираспольский Шериф

ФК "Шериф" узнал следующего соперника в квалификации Лиги чемпионов

© Sputnik / Sorokopud Julia
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (145)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210715/35526341/fc-sherif-uznal-sleduyuschego-sopernika-v-kvalifikatsii-league-cmapions.html

Тираспольский ФК "Шериф" успешно начал свое выступление в еврокубках. Уверенно пройдя первый квалификационный раунд, желто-черные отправляются играть со следующим соперником.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2021-2022 ФК "Шериф" сыграет против ФК "Алашкерт" из Армении.

Вячеслав Посмак
© AFP 2021 / FRANCK FIFE
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Первый матч состоится 20 июля на выезде. Ответный поединок - 28 июля в Тирасполе. 

Ранее тираспольская команда выбила из квалификации албанский ФК "Теута".

Игра в Дурресе 7 июля закончилась уверенной победой "Шерифа" (0:4). Дома желто-черные также не стали уступать сопернику и выиграли с минимальным счетом (1:0).

Гол забил полузащитник Адама Траоре. 

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Тема:
Будни молдавского футбола (145)

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Теги:
Лига чемпионов, ФК "Шериф"

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