ФК "Шериф" узнал следующего соперника в квалификации Лиги чемпионов

Тираспольский ФК "Шериф" успешно начал свое выступление в еврокубках. Уверенно пройдя первый квалификационный раунд, желто-черные отправляются играть со следующим соперником.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2021-2022 ФК "Шериф" сыграет против ФК "Алашкерт" из Армении.

Первый матч состоится 20 июля на выезде. Ответный поединок - 28 июля в Тирасполе.

Ранее тираспольская команда выбила из квалификации албанский ФК "Теута".

Игра в Дурресе 7 июля закончилась уверенной победой "Шерифа" (0:4). Дома желто-черные также не стали уступать сопернику и выиграли с минимальным счетом (1:0).

Гол забил полузащитник Адама Траоре.

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