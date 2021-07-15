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Футбольный мяч

Еврокубок: как сыграли свои ответные матчи "Сфынтул Георге" и "Петрокуб"

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210715/35531066/Evrokubok-kak-sygrali-svoi-otvetnye-matchi-Sfyntul-George-i-Petrokub.html

В четверг прошли ответные матчи матчи первого отборочного раунда Лиги конференций, в которой участвуют несколько молдавских футбольных клубов.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Во втором матче 1-го квалификационного тура Лиги конференций обладатель Кубка и Суперкубка Молдовы, футбольный клуб из Суручен "Сфынтул Георге" уступил ФК "Партизани" из Албании со счетом 2:3.

Футбольный мяч. Архивное фото
© Sputnik / Александр Вильф
"Сфынтул Георге" начал выступления в Еврокубке с поражения в Албании

Игра прошла в четверг на городском стадионе Оргеева. У хозяев при этом были неплохие шансы превзойти соперников из Македонии.  

На 4-й минуте отличился нападающий Роман Волков, затем инициативу перехватили "Партизани" - на 15-й минуте ворота соперника поразил нападающий Теди Цара. Ответ прилетел на 22-й минуте матча: нападающий "Сфынтул Георге" Николай Солодовников реализовал голевой момент. А на 42 минуте полузащитник Стенио Жуниор сравнял счет.

Однако во втором тайме Жуниор снова отличился, успешно пробив по воротам молдавской команды на 55-й минуте матча. 

Первый матч команд в рамках отборочного раунда, который прошел 8 июля, завершился со счетом 5:2 в пользу игроков из албанского Эльбасана.

Футбольный мяч. Архивное фото
© Pixabay / blickpixel
Молдавский "Петрокуб" сыграл вничью с македонским "Силексом"
Второй матч 1-го квалификационного тура Лиги конференций  между молдавским "Петрокубом" и "Силексом" из Македонии завершился со счетом 1:0 в пользу молдавской команды, игра проходила в четверг на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Практически весь матч футболисты играли вничью, и лишь на 90-й минуте полузащитник Михаил Плэтикэ смог открыть счет.

Предыдущая встреча команд  "Петрокуб" и "Силекс" состоялась 8 июля в Скопье и завершилась со счетом 1:1.

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Теги:
Молдова, футбол

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