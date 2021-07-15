Nistru прошел в следующий этап Лиги чемпионов по пляжному футболу

Молдавские спортсмены прорвались в одну восьмую престижного европейского первенства по этому виду спорта.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Кишиневский Nistru вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов по пляжному футболу — Euro Winners Cup. Об этом сообщила в четверг Молдавская федерация футбола.

В первом матче раунда плей-офф молдавские спортсмены обыграли греческий клуб Napoli Patron со счетом 4:0. Голы забили Микита Чайковский, Николае Игнат и Константин Гурджуй.

Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу проводится ежегодно начиная с 2013 года. В турнире принимают участие чемпионы национальных турниров, так же как в Лиге чемпионов УЕФА.

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