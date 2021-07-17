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Татьяна Салкуцан и Александр Горячев

Олимпийский рейс: пловцы к взлету готовы

© Photo : предоставил Александр Горячев
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210717/35561436/olimpiyskiy-reys-plovtsy-k-vzletu-gotovy.html

В субботу вечером в Токио отправляется олимпийская сборная Молдовы по плаванию, которая на Играх-2020 будет представлена двумя спортсменами.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Олимпийская сборная Молдовы по плаванию вечером в субботу вылетает в Стамбул, откуда – прямой путь в Токио. Команда будет в Олимпийской деревне уже в воскресенье вечером. Об этих и других планах сборной рассказал Sputnik Молдова президент национальной федерации плавания Александр Горячев.

"В Токио сегодня, как и у нас, +32 градуса. Разница во времени со столицей Японии, в принципе, не катастрофическая – 6 часов. До первого заплыва у нас есть целая неделя, в принципе, этого хватит на акклиматизацию и адаптацию", – подсчитал Горячев.

Татьяна Салкуцан
© Sputnik / Vadim Rusu
Татьяна Салкуцан

Тираспольчанка Татьяна Салкуцан на Олимпиаде в Токио будет плыть две дистанции. Обе – на спине. Стартует приднестровская спортсменка 25 июля на стометровке. Второй заплыв на дистанцию 200 метров у Салкуцан запланирован на 28 июля.

"Настраиваемся показать хороший результат, в принципе, как и всегда на соревнованиях", – отметила накануне поездки Салкуцан.

Алексей Саньков
© Sputnik / Vadim Rusu
Алексей Саньков

В отличие от Татьяны, которая еще два года назад завоевала для Молдовы олимпийскую квоту, Алексей Саньков на Игры попал в самый последний момент. Кишиневский пловец готовит две олимпийские дистанции: двухсотметровки вольным стилем и баттерфляем. Интересно, что оба члена олимпийской сборной живут и тренируются в США. Наставники спортсменов отмечают минусы американских 25-метровых бассейнов. Однако уверяют, что на подготовке к Олимпиаде это никак не сказалось.

"В принципе тренировочный объем мы весь выполнили. Все в форме. Дальше все зависит от характера и везения. Это мое мнение. Потому что соперников на олимпийских стартах много, причем самых разных мастей и возрастов. Результаты в мире плавания очень серьезные и с пандемией они вовсе не ухудшились. Будем бороться", – заявил глава профильной федерации Александр Горячев.

Он вместе с Татьяной Салкуцан и тренером национальной сборной по плаванию Евгением Карабецким готов к вылету из кишиневского аэропорта. Алексей Саньков отправится в Токио из Гонолулу.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В Играх примут участие 20 молдавских спортсменов.

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