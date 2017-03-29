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Орошение кукурузного поля

Семь раз отмерь: в Приднестровье восстановят систему орошения

© Sputnik/ В. Седачев
Наука и технологии
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Крупный проект по реконструкции мелиоративной сети Приднестровья, осуществляемый благодаря поддержке Российской Федерации, позволит восстановить орошение на почти 70 тысячах гектаров земли в регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Российская Федерация увеличила сумму оказываемой финансовой помощи на восстановление мелиоративной сети Приднестровья почти до девяти миллиардов российских рублей, что позволит расширить площадь орошаемых земель в семь раз, рассказал глава минсельхозприроды Ефим Коваль.

"Учитывая климатические условия региона, пути развития, как зерновых и технических культур, точно также плодоовощной продукции, винограда, без мелиоративного комплекса, без гарантированного обеспечения водой невозможно. РФ оказывает нам финансовую помощь и физическую реконструкцию мелиоративной сети", — подчеркнул он.

По словам Коваля, безусловно, площадь орошаемой территории в настоящее время не сравнима с тем, сколько земель приднестровского региона было отведено под полив во время Советского Союза, а это около 93 тысяч гектар в отличие от скромных нынешних в пределах 10 тысяч гектар.

Глава Приднестровья, Евгений Шевчук во время встречи в Тирасполе с Вице-премьер РФ Д. Рогозин
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Рогозин в Тирасполе: Россия выделит средства на мелиорацию уже в июле

"Остальные земли потенциально возможно отвести под орошение, но головные насосные станции не обеспечивают тот необходимый объем, перекачивающие насосные станции не дают до той точки воды, потому что они морально и физически изношены, и в них нужно вложит немалые средства", — отметил глава минсельхозприроды.

Первоначально РФ на реконструкцию ирригационной системы направила 2,4 миллиарда российских рублей. Однако при оценочных работах возникла необходимость в дополнительной финансовой помощи. Россия откликнулась и окажет поддержку на сумму еще в 6,5 миллиардов рублей, что позволит обеспечить орошением 67 тысяч гектаров земли.

"Проектная документация уже завершена и с июня месяца начинается реконструкция мелиоративной сети. Государство должно на себя взять реконструкцию головных насосных станций, напорных трубопроводов, насосных станций, подающих воду до точки вывода", — пояснил Коваль.

По словам руководителя профильного ведомства, каждый хозяйствующий субъект вопрос с приобретением техники — дождевальных агрегатов, машин, капельных систем орошения, фильтров, должен будет решать самостоятельно через систему кредитов, собственных оборотных средств.

Впрочем, и в деле выдачи кредитов помощь РФ станет подспорьем. Россия для этих целей дополнительно выделяет 74 миллиона долларов тремя траншами: 30 миллионов — в текущем году, 24 миллиона — в 2018 году и 20 миллионов — 2019 году.

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Теги:
орошение, мелиорация, климат, минсельхозприроды Приднестровья, Ефим Коваль, Молдова, Россия, Приднестровье
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