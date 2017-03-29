Семь раз отмерь: в Приднестровье восстановят систему орошения

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Российская Федерация увеличила сумму оказываемой финансовой помощи на восстановление мелиоративной сети Приднестровья почти до девяти миллиардов российских рублей, что позволит расширить площадь орошаемых земель в семь раз, рассказал глава минсельхозприроды Ефим Коваль.
"Учитывая климатические условия региона, пути развития, как зерновых и технических культур, точно также плодоовощной продукции, винограда, без мелиоративного комплекса, без гарантированного обеспечения водой невозможно. РФ оказывает нам финансовую помощь и физическую реконструкцию мелиоративной сети", — подчеркнул он.
По словам Коваля, безусловно, площадь орошаемой территории в настоящее время не сравнима с тем, сколько земель приднестровского региона было отведено под полив во время Советского Союза, а это около 93 тысяч гектар в отличие от скромных нынешних в пределах 10 тысяч гектар.
"Остальные земли потенциально возможно отвести под орошение, но головные насосные станции не обеспечивают тот необходимый объем, перекачивающие насосные станции не дают до той точки воды, потому что они морально и физически изношены, и в них нужно вложит немалые средства", — отметил глава минсельхозприроды.
Первоначально РФ на реконструкцию ирригационной системы направила 2,4 миллиарда российских рублей. Однако при оценочных работах возникла необходимость в дополнительной финансовой помощи. Россия откликнулась и окажет поддержку на сумму еще в 6,5 миллиардов рублей, что позволит обеспечить орошением 67 тысяч гектаров земли.
"Проектная документация уже завершена и с июня месяца начинается реконструкция мелиоративной сети. Государство должно на себя взять реконструкцию головных насосных станций, напорных трубопроводов, насосных станций, подающих воду до точки вывода", — пояснил Коваль.
По словам руководителя профильного ведомства, каждый хозяйствующий субъект вопрос с приобретением техники — дождевальных агрегатов, машин, капельных систем орошения, фильтров, должен будет решать самостоятельно через систему кредитов, собственных оборотных средств.
Впрочем, и в деле выдачи кредитов помощь РФ станет подспорьем. Россия для этих целей дополнительно выделяет 74 миллиона долларов тремя траншами: 30 миллионов — в текущем году, 24 миллиона — в 2018 году и 20 миллионов — 2019 году.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>