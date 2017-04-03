Ушел из жизни академик Валериу Канцер

Перестало биться сердце академика Валериу Канцера, личности, известной не только в науке Республики Молдова, но и на широком международном уровне.

Выдающийся ученый, председатель Национального совета по аккредитации и аттестации (ученых на научные степени — ред.), главный научный исследователь Института электронной инженерии и нанотехнологий имени Думитру Гицу.

Валериу Канцер безвременно покинул нас второго апреля в полном расцвете творческой силы, имея много планов в сфере исследования, организации проектов и научно-дидактической деятельности.

Еще недавно академик Канцер должен был отправиться в Объединенный институт ядерных исследований в российской Дубне для участия в сессии международного комитета по экспертизе и консультациям в области физики конденсированного состояния. Именно он имел честь возглавлять этот комитет с 2009 года.

Валериу Канцер был членом Международной академии термоэлектричества и исполнительного комитета Европейского физического общества, а также исполкома Балканского физического союза, почетным членом Международного института физики Великобритании и Румыно-американской академии искусств и наук.

Канцер — доктор хонорис кауса Международной академии информатизации и Тираспольского госуниверситета, Свободного международного университета Молдовы (УЛИМ), президент Общества физиков Молдовы.

Он — лауреат Республиканской молодежной премии в области науки и техники, Национальной премии РМ в области науки и техники, Премии президиума Академии наук Молдовы за научную деятельность, обладатель почетного звания "Om Emerit ", кавалер ордена "Gloria Muncii", медали Дмитрия Кантемира, учрежденной Академией наук Молдовы.

Уход из жизни академика Валериу Канцера — это невосполнимая потеря не только для научного сообщества Республики Молдова, но и для мировой науки.

Коллектив Института электронной инженерии и нанотехнологий имени Думитру Гицу Академии наук Молдовы

От коллектива Sputnik Молдова:

Валериу Канцер был замечательный человеком, страстно преданным науке, своим коллегам по профессии. Академик Канцер любил молодежь, а она была благодарным слушателем его лекций. Известно, что последние 25 лет ученый неотрывно от основной деятельности читал лекции студентам ряда вузов.

Говорят, что незаменимых нет. Но Валериу Канцер, с уверенностью отмечают ученые, был не заменим в своем научном направлении и в широком спектре научного поиска.

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