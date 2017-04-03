КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. О своем друге, безвременно ушедшем из жизни известном ученом-физике, академике Валериу Канцере рассказал корреспонденту Sputnik Молдова директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Академии наук Молдовы Анатолий Сидоренко.

Валериу Канцер умер в ночь на понедельник. Похороны ученого состоятся во вторник.

"Канцер родился в 1955 году в селе Захорна Шолданештского района. После окончания факультета физики Кишиневского госуниверситета он поступил в докторантуру Института физики Академии наук СССР на курс лауреата Нобелевской премии академика Виталия Гинзбурга", — рассказал Сидоренко.

По его словам, после окончания докторантуры в 1980 году Канцер вернулся в Кишинев и начал трудиться в лаборатории физики полуметаллов под руководством академика Думитру Гицу.

"Валерий прошел все ступени научной иерархии — от младшего научного сотрудника до замдиректора Института прикладной физики, а позже — координатора Отдела физики и инженерии Академии наук Молдовы", — отметил Сидоренко.

С 2006 года до последних своих дней Канцер был главным научным сотрудником в лаборатории твердых структур Института электронной инженерии и нанотехнологий. В 2009 году он был назначен председателем Национального совета по аккредитации и аттестации Молдовы.

"Талант, высокая квалификация, широкий горизонт знаний дали возможность Валериу Канцеру достичь высоких результатов в области физики и инженерии материалов, наноконструкций и электроники твердых структур", — подчеркнул Сидоренко.

По его словам, в Национальном совете по аккредитации и аттестации Канцеру удалось совместить все лучшее в специфике оценки деятельности ученых — от практики советского времени до современного европейского подхода.

"Валериу Канцер навсегда останется примером высокоинтеллектуального человека, самоотверженного исследователя и преданного своему делу и коллегам ученого", — заключил Сидоренко.

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