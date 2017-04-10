17:12 10 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Космонавт Владимир Шаталов во время приема пищи на борту корабля Союз-4

Молдова часть "космического эпоса" СССР

© Sputnik/
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
Тема:
День космонавтики 2017 (15)
7920

Академик Анатолий Сидоренко рассказал о том, как в Молдове до недавнего времени готовили еду для советских, а позже и для российских космонавтов

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Не секрет, что только благодаря широкому взаимодействию между всеми союзными республиками именно СССР организовал первый полет человека в космос.

В космосе разногласия стоят жизни

Директор Музея космонавтики в Москве Наталья Артюхина уверена: чтобы вернуть Белку и Стрелку живыми из космоса, запустить первый спутник и отправить в полет Юрия Гагарина, а также множество других космонавтов, работала вся наша некогда огромная страна.

Валентина Терешкова: первая женщина в космосе >>>

Как рассказал журналистам заместитель директора Музея космонавтики Александр Лавейкин, системы, датчики управления, например, изготавливались в Узбекистане, а на Ташкентском авиазаводе имени Чкалова сделали летающие лаборатории ИЛ-76 — два специальных самолета, на которых космонавты до сих пор проходят по невесомости.

"В Днепропетровске создавались ракеты, в Харькове — системы управления. Когда конструировали космический корабль типа "Буран", кооперация между республиками достигла невероятных размеров", — отметил Лавейкин.

По его словам, в Советском Союзе была целая программа, которая предполагала, чтобы в космосе побывали представители разных республик.

Вид Земли из Космоса, архивное фото
© Flickr/ Scott Kelly / NASA
Китай выйдет на новый уровень покорения космоса в 2017 году

"На борту космической станции люди и сегодня рискуют жизнью, и никаких политических разногласий у них быть не может, несмотря на сложные взаимоотношения некоторых стран", — обратился Лавейкин к особенностям нынешнего времени, когда интернациональные экипажи летают на Международную космическую станцию.

Молдова не дала космонавтам умереть с голоду

В справочном бюро современной Молдовы больше нет телефона научно-исследовательского института пищевой промышленности. А было время, когда это учреждение располагалось в здании на перекрестке столичных улиц Пушкина и Когэлничану.

Сделано в Молдове: космическая еда — явление из параллельной реальности >>>

Фотография вида с МКС на Землю, сделанная российским космонавтом Сергеем Волковым
© Photo: Roskosmos/Sergey Volkov
Космос зовет: ученые нашли семь планет, похожих на Землю

Теперь этого НИИ больше не существует — совсем недавно его расформировали, рассказал корреспонденту Sputnik директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Академии наук Молдовы Анатолий Сидоренко. К чему здесь пошла речь о пищевой промышленности, когда публикация посвящена космосу? Многие вспомнят, что именно это учреждение некогда разрабатывало еду для советских космонавтов. Иными словами, благодаря Молдове наши исследователи внеземного не умерли с голоду.

"Уникальные разработки с применением передовых технологий осуществляли для всесоюзной космической программы ученые в Молдове. Аналогов этим особым образом приготовленным натуральным продуктам нет в космических программах других стран", — отметил Сидоренко.

В стенах института пищевой промышленности с 1963 года было разработано около трех десятков видов витаминного питания для космонавтов — соки, кисели и соусы в специальной упаковке и фруктовые палочки, получаемые методом сублимации с использованием тепла и холода.

МКС
НАСА
Сколько стоит туристический полет в космос - 9 мест на МКС пока свободны

Эксперт: чтобы отправить в полет Гагарина, работал весь СССР >>>

Молдова занималась десертным меню, входившем в общесоюзную программу. В других же республиках ученые трудились над разработкой и производством супов, напитков, закусочных блюд.

У каждого космонавта был свой любимый молдавский деликатес. Например, Владимир Джанибеков предпочитал соки, Георгий Гречко — фруктовые палочки, а Павел Попович — соус "Молдова".

Именно в молдавском НИИ пищевой промышленности нашли способ пребывания натуральной, не синтетической, пищи в космической среде — применили сублимационную сушку, основанную на способности льда при определенных условиях испаряться, минуя жидкую фазу.

Монумент "Покорителям космоса" и Гагарину с высоты птичьего полета >>>

То есть, продукты становятся меньше в объеме и гораздо легче, ведь вся влага из них удаляется. Особых условий для длительного хранения такой продукции тоже не требуется.

В 2004 году в российский Центр космонавтики в последний раз была отправлена из Молдовы крупная партия порошкообразных соков и фруктовых палочек.

Терешкова на открытии выставке в Лондоне, архивное фото
© AFP/ LEON NEAL
Терешкову лондонцы встретили овациями на открытии выставки в ее честь

Тогда доктор технических наук Лина Бантыш сетовала на то, что производство космической пищи в стране находится на грани краха.

В те же годы на еду для космонавтов, произведенную в Молдове, наложили своеобразное эмбарго, — то ли свои, то ли европейцы, — в преддверии выставки "Экспо-2000" в Ганновере. Просто сказали: Молдова еще не готова продавать свою продукцию. А что же тогда ели во время экспедиций десятки покорителей космоса?! Вот уж действительно параллельная реальность!

Космонавт Леонов: летать в космос не сложно, вопрос только — зачем? >>>

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
День космонавтики 2017 (15)

По теме

Космонавт Алексей Леонов: я гулял на молдавской свадьбе
Рукопожатие в космосе: программа "Союз-Аполлон" в архивных кадрах
Участницы проекта "Луна-2015" задраили люк капсулы перед "полетом в космос"
Россия выступает за запрет гонки вооружения в космосе
Теги:
космонавты, космос, полеты, еда, Музей космонавтики, Москва, СССР, Молдова, Наука и технологии
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Участники Международного марафона в Пхеньяне
Международный марафон в Пхеньяне: как это было
В Египте зажгли свечи в память о жертвах терактов
В Египте зажгли свечи в память о жертвах терактов
На что тратят деньги жители Кишинева
Статистика: на что тратят деньги жители Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.