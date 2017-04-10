КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Не секрет, что только благодаря широкому взаимодействию между всеми союзными республиками именно СССР организовал первый полет человека в космос.

В космосе разногласия стоят жизни

Директор Музея космонавтики в Москве Наталья Артюхина уверена: чтобы вернуть Белку и Стрелку живыми из космоса, запустить первый спутник и отправить в полет Юрия Гагарина, а также множество других космонавтов, работала вся наша некогда огромная страна.

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Как рассказал журналистам заместитель директора Музея космонавтики Александр Лавейкин, системы, датчики управления, например, изготавливались в Узбекистане, а на Ташкентском авиазаводе имени Чкалова сделали летающие лаборатории ИЛ-76 — два специальных самолета, на которых космонавты до сих пор проходят по невесомости.

"В Днепропетровске создавались ракеты, в Харькове — системы управления. Когда конструировали космический корабль типа "Буран", кооперация между республиками достигла невероятных размеров", — отметил Лавейкин.

По его словам, в Советском Союзе была целая программа, которая предполагала, чтобы в космосе побывали представители разных республик.

"На борту космической станции люди и сегодня рискуют жизнью, и никаких политических разногласий у них быть не может, несмотря на сложные взаимоотношения некоторых стран", — обратился Лавейкин к особенностям нынешнего времени, когда интернациональные экипажи летают на Международную космическую станцию.

Молдова не дала космонавтам умереть с голоду

В справочном бюро современной Молдовы больше нет телефона научно-исследовательского института пищевой промышленности. А было время, когда это учреждение располагалось в здании на перекрестке столичных улиц Пушкина и Когэлничану.

Сделано в Молдове: космическая еда — явление из параллельной реальности >>> © Photo: Roskosmos/Sergey Volkov Космос зовет: ученые нашли семь планет, похожих на Землю

Теперь этого НИИ больше не существует — совсем недавно его расформировали, рассказал корреспонденту Sputnik директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Академии наук Молдовы Анатолий Сидоренко. К чему здесь пошла речь о пищевой промышленности, когда публикация посвящена космосу? Многие вспомнят, что именно это учреждение некогда разрабатывало еду для советских космонавтов. Иными словами, благодаря Молдове наши исследователи внеземного не умерли с голоду.

"Уникальные разработки с применением передовых технологий осуществляли для всесоюзной космической программы ученые в Молдове. Аналогов этим особым образом приготовленным натуральным продуктам нет в космических программах других стран", — отметил Сидоренко.

В стенах института пищевой промышленности с 1963 года было разработано около трех десятков видов витаминного питания для космонавтов — соки, кисели и соусы в специальной упаковке и фруктовые палочки, получаемые методом сублимации с использованием тепла и холода.

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Молдова занималась десертным меню, входившем в общесоюзную программу. В других же республиках ученые трудились над разработкой и производством супов, напитков, закусочных блюд.

У каждого космонавта был свой любимый молдавский деликатес. Например, Владимир Джанибеков предпочитал соки, Георгий Гречко — фруктовые палочки, а Павел Попович — соус "Молдова".

Именно в молдавском НИИ пищевой промышленности нашли способ пребывания натуральной, не синтетической, пищи в космической среде — применили сублимационную сушку, основанную на способности льда при определенных условиях испаряться, минуя жидкую фазу.

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То есть, продукты становятся меньше в объеме и гораздо легче, ведь вся влага из них удаляется. Особых условий для длительного хранения такой продукции тоже не требуется.

В 2004 году в российский Центр космонавтики в последний раз была отправлена из Молдовы крупная партия порошкообразных соков и фруктовых палочек. © AFP/ LEON NEAL Терешкову лондонцы встретили овациями на открытии выставки в ее честь

Тогда доктор технических наук Лина Бантыш сетовала на то, что производство космической пищи в стране находится на грани краха.

В те же годы на еду для космонавтов, произведенную в Молдове, наложили своеобразное эмбарго, — то ли свои, то ли европейцы, — в преддверии выставки "Экспо-2000" в Ганновере. Просто сказали: Молдова еще не готова продавать свою продукцию. А что же тогда ели во время экспедиций десятки покорителей космоса?! Вот уж действительно параллельная реальность!

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