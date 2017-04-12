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Полярное сияние с борта Международной космической станции

Молдавский космос новый мировой бренд

© Photo: Roscosmos
Наука и технологии
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Тема:
Наш космос (18)
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Sputnik Молдова собрал интересные факты, демонстрирующие тесную связь между Молдовой и покорением космоса

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В День космонавтики давайте поговорим о малоизвестных фактах, связывающих дело освоения внеземного пространства и нашу Молдову. Мы уже писали о знаменитых космических продуктах, разработанных в МССР, но есть еще и другие интересные эпизоды "молдавского" космоса, пять из которых приводим здесь.

Открытие второго космического корабля Восток 1 на Аллее Космонавтов
© Sputnik/ Виталий Белоусов
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1. Первая в мире улица, которая была названа в честь Юрия Гагарина, появилась именно в Кишиневе — 12 апреля 1961 года. Этой улицей стал, к счастью, носящий свое название до сих пор проспект Гагарина близ Железнодорожного вокзала.

2. В пору советской космической программы молдавские ученые изобрели многоразовую фотопленку, которая пользовалась огромным успехом. Каждый кадр этой пленки покрыт несколькими слоями специального светочувствительного соединения, что позволяло использовать ее многократно.

3. На кишиневском заводе "Культприбор" изобрели специальный карандаш "КИМЕК", которым, как говорят, до сих пор пользуются в космосе.

Юрий Гагарин, первый космонавт СССР
© Sputnik/ РИА Новости
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4. В Молдове разработали прибор для производства биомассы — "космического мяса". Из такого мяса космонавт Валентин Лебедев готовил тефтели на корабле "Союзе-13".

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5. В Дубоссарах был разработан бальзам Sănătatea. Замминистра винной промышленности МССР Григорий Козуб рассказывал, что этот бальзам был создан по личной просьбе космонавта Григория Гречко, который, когда впервые вернулся из космоса, пожаловался, что долго не мог прийти в себя, пока не выпил бутылку "Каберне". По легенде, именно Гречко попросил изготовить лечебно-тонизирующий напиток, дающий энергию космонавтам в полете и после посадки. И Козуб создал все условия для производства такого чудо-бальзама, в букет которого вошли столовое вино, виноградный сок, элеутерококк, женьшень и разные травы. По восторженным отзывам тех, кому он предназначался, получился настоящий напиток здоровья. Кстати, автором этикетки к бальзаму стал другой космонавт — Алексей Леонов. А позже бальзам Sănătatea и другая продукция из Молдовы была награждена медалью Сергея Королева.

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6. И, наконец, знаменитая молдавская группа "Здоб ши Здуб" несколько своих песен посвятила космосу. Вот одна из них — "Космическая хора".

Материал подготовлен на основе источников, находящихся в открытом доступе.

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Тема:
Наш космос (18)

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Теги:
космос, Георгий Гречко, Сергей Королев, Юрий Гагарин, СССР, Молдова, Наука и технологии
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