Молдова вошла в топ-100 стран по уровню обеспечения кибербезопасности

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Согласно обнародованному Глобальному индексу кибербезопасности-2017 Молдова заняла 73-е место. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Международного союза электросвязи.
В первую пятерку глобального рейтинга вошли Сингапур, США, Малайзия, Оман и Эстония. Россия замыкает первую десятку.
В этом рейтинге Украина заняла 59 место, Казахстан — 83, Таджикистан — 91, Узбекистан — 93, Кыргызстан — 97, Армения — 111 и Туркменистан — 132.
Глобальный индекс кибербезопасности представляет собой опрос, в котором измеряется приверженность государств вопросам обеспечения кибербезопасности, отмечает Sputnik Азербайджан.
Индекс объединяет 193 страны, которые оцениваются по пяти основным показателям: законодательная база, технические данные, организационные вопросы, повышение качества и кооперация.
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