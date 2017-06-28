Атака хакеров на Румынию и Украину: как уберечь банковские карты

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Вся Европа содрогнулась в очередной раз от хакерской атаки. Атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль.

В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает 14-е место.

Как рассказал эксперт в IT-области Денис Черкасов, одним из наиболее надежных методов защиты от вирусов являются правильные действия сотрудников компании, а именно — игнорирование подозрительных писем и особенно просьб перейти по ссылкам.

"В противном случае, вирус может расти, как снежный ком, благодаря таким "безобидным" действиям", — отметил Черкасов.

Поэтому, по его словам, продумывая тактику защиты бизнеса, в первую очередь, необходимо проводить тренинги по простым правилам кибербезопасности для коллектива. Во-вторых, даже самые современные системы защиты нуждаются в регулярном обновлении, для того чтобы не попасть под удар нового вирусного ПО. В-третьих, необходимы системы контроля целостности систем, чтобы быть в состоянии обнаружить распространение вируса в компьютерной сети до того, как он начал свое вредоносное действие.

"Лаборатория Касперского" рекомендует своим пользователям для обеспечения безопасности убедиться, что защитное решение включено и использует актуальные вирусные базы, а также удостовериться, что оно подключено к облачной системе KSN и активирован мониторинг системы (System Watcher).

"В качестве дополнительной меры с помощью функции AppLocker можно запретить исполнение файла с названием perfc.dat, а также заблокировать запуск утилиты PSExec из пакета Sysinternals", — советует представитель компании.

Кроме того, не стоит открывать вложения в электронных письмах от незнакомых лиц. В сети компании желательно установить решение класса "песочница" — оно проверяет все файлы, которые приходят на почту или скачиваются сотрудниками, запуская их в специальной, изолированной среде.

Экперты советуют держаться подальше от расширений файлов, таких как.exe,.vbs и.scr. Мошенники могут использовать несколько расширений, чтобы замаскировать вредоносный файл как видео, фото или документ (например, avi.exe или doc.scr).

При обнаружении подозрительного процесса на устройстве нужно немедленно отключить его от интернета или домашнего Wi-Fi — это позволит предотвратить распространение вируса.

Специалисты рекомендуют никогда не платить выкуп, поскольку нет никакой гарантии, что злоумышленники отправят ключ дешифрования.

Напомним, что в мае этого года ходе массированной глобальной хакерской атаки, интернет-вирус-вымогатель WannaCry, блокируя компьютеры частных лиц и государственных структур и корпораций по всему миру, требовал перечислить по системе "биткоинтов" от 300 до 600 долларов США для дешифрования заблокированной информации.

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