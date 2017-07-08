Зачем молдаване ходят к сексологу

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Очередь к сексологу в медицинских учреждениях Молдовы не меньше очередей к другим специалистам. Проблемы экологии, постоянные стрессы, трудовая миграция и ее последствия в виде разделения семей оказывают крайне негативное влияние и на интимную сферу человеческих взаимоотношений. Молдавские мужчины чаще посещают сексолога чем женщины, и это вполне объяснимо, говорит Sputnik Молдова врач-сексолог высшей категории, уролог, специалист по планированию семьи, Адриан Садовник.

"Самой частой сексуальной проблемой у людей является эректильная дисфункция, то, что раньше называли импотенцией. С этим связано огромное количество рекламы различных препаратов от этой проблемы. Но главное, с чем это связано — природа мужчины. Преждевременное семяизвержение есть у очень многих. Все дело в масштабах проблемы", — сказал врач.

Причины и подходы к лечению этой дисфункции различаются, однако врач говорит, что попытаться решить проблему можно изменением отношения к сексу.

"Проблема мужчин в том, что мы хотим достичь во весь результат — в том числе и в сексе. Получить оргазм. Но это неправильно. В постели не должно быть целей, нужно расслабляться, получать удовлетворение от процесса, кульминация процесса произойдет сама собой", — заверил Садовник.

Впрочем, женщин, нуждающихся в советах специалиста-сексолога в Молдове также немало. Порой избыток информации и неумение отделить науку от вымысла приводит к комплексам и надуманным проблемам, говорит Садовник.

"Считается, что женщина должна иметь оргазм — причем всегда. Однако, это неправильно. Последние исследования показывают, что от 25 до 60 процентов женщин во всем мире никогда не испытывали оргазм и не испытают", — отметил эксперт.

Сексолог утверждает, что секс — это не более чем продолжение отношений, а не их цель или оправление физиологических нужд. Только гармоничные отношения могут быть гарантией гармонии в интимной сфере. Без любви, взаимной заботы и психологического контакта, сексуальные отношения не могут быть полноценными.

"Влезая в постель", изучая женщину и мужчину нужно понять, что тут две разные натуры. Что нужно для секса мужчине? Подобающее место. А что нужно женщине? Мотивация. Вот это нужно понимать изначально, не только специалистам, но и всем гражданам. Это сведет проблемы к минимуму", — сказал сексолог.