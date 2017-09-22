Наука и прибыль в США – чему Молдове стоит поучиться у Запада

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Академию наук Молдовы готовятся фактически расформировать — такой законопроект принят парламентом и повторно отправлен на промульгацию президенту, который ранее заявил, что не собирается давать этому и ряду других законотворческих документов "зеленый свет".

На фоне стремления властей реорганизовать научную деятельность корреспондент Sputnik решил "зреть в корень" и поинтересоваться у знающих людей, чему "незнающая любви со стороны государства" молдавская наука должна поучиться у более развитых стран, чтобы наконец-то снискать признание на Родине.

Выходец из семьи бессарабцев Валерий Винокур, профессор Аргоннской национальной лаборатории США, член Академии наук Норвегии, решит привести пример Штатов.

"Главное преимущество науки США заключается в том, что эта страна очень разнообразна, и дает возможность взаимоисключающим подходам к науке. Некогда в этой стране работали крупные лаборатории больших компаний, нацеленных на прибыль. Были национальные лаборатории, где главная задача состояла в исследованиях", — отметил Винокур.

По его словам, в последнее время обозначенная тенденция возвращается — в Google и Microsoft появились исследовательские лаборатории, где нацелены на разработки с немедленным выходом в прибыль.

"И любой человек, кто хочет заниматься наукой, может попробовать себя в различных ипостасях. Такой подход до недавних пор давал Америке высокие результаты", — подчеркнул ученый.