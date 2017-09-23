В Молдове – 1400 "мини-чернобылей", есть способ от них избавиться

В Молдове – 1400 "мини-чернобылей", но есть способ от них избавиться, применив нанопорошок, разработанный в Молдове

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. За очень короткое время зараженные пестицидами молдавские почвы можно снова сделать пригодными для сельского хозяйства, сообщил корреспонденту Sputnik директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Академии наук Молдовы Анатолий Сидоренко.

"В Молдове около 1400 пунктов промежуточных складов пестицидов, этаких маленьких "чернобылей". Ранее большая часть пестицидов была вывезена с полей в рамках программы утилизации, но вот такие склады остались. Теперь те участки можно очистить", — отметил Сидоренко.

По его словам, эти участки можно рекультивировать с помощью нанопорошка, изобретенного учеными молдавского Института микробиологии.

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"Эффект от воздействия этого нанопорошка — быстрый, а сам он недорогой в сравнении с другими способами очищения почв. Эффект порошка таков — он отрывает от молекулы активный фтор или активный хлор (в зависимости от характера пестицидов), и связывает их с кальцием или калием. Таки образом молекулы пестицидов дезактивируются и превращаются в органическое удобрение", — рассказал Сидоренко.

Он добавил, что буквально на прошлой неделе было выбрано аграрное хозяйство для проведения масштабных испытаний нанопорошка. Если все пройдет успешно, можно будет говорить о запуске масштабной программы спасения сельскохозяйственных почв. Главное, чтобы государство не осталось в это случае равнодушных и профинансировало то начинание, которое даст эффект государственного масштаба.