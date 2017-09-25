Академик Анатолий Сидоренко об исходе специалистов: ученому нужно заниматься наукой, а если нет такой возможности в родной стране, приходится уезжать за рубеж

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Ученый должен заниматься наукой, когда это не получается на Родине, идет поиск другой страны для переезда, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Академии науки Молдовы Анатолий Сидоренко.

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"Я тоже уехал из Молдовы в 1993 году в Германию по стипендии Гумбольдта, потому что в то время другого пути заниматься наукой у меня не было. Когда появилась возможность продолжать изыскания здесь, я вернулся в Молдову", — отметил Сидоренко.

По мнению экспертов, высокий спрос на ученых-выходцев из бывшего СССР был и остается на Западе потому, что хорошие результаты давало советское образование.

Выходец из семьи бессарабцев Валерий Винокур, профессор Аргоннской национальной лаборатории США, член Академии наук Норвегии отметил в связи с этим вопросом, что это мнение абсолютно верно.

"Советское образование хоть и было неоднородным, но существовали те школы, которых не существовало ни в одной стране мира. Высокий уровень учебных заведений в СССР — следствие сильных научных и педагогических традиций. Многое держалось на энтузиазме людей, в том числе и ученические олимпиады", — сказал Винокур.

По его словам, талантливые дети отбирались в хорошие школы еще с начала 30-х годов.

"Именно благодаря сети элитных школ советское образование стало самым лучшим в мире", — сказал собеседник.

Сидоренко, в свою очередь, считает, что хороший уровень образования в СССР был необходим в виду индустриализации. Учебники, считает ученый, в отличие от нынешних, "грантовых", были очень хорошо написаны, выверялись от переиздания к переизданию.