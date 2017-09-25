Инсульт можно победить с помощью нового изобретения

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. В мире около 70 тысяч человек в год умирают от инсульта, поэтому в нашем институте была разработана система для спасения таких пациентов, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Академии наук Молдовы Анатолий Сидоренко.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Встань и иди: как полностью реабилитироваться после инсульта

"Когда у человека происходит обширный инсульт, у врачей есть очень мало времени, до восьми часов, чтобы спасти его жизнь или, если физически он выживет, — спасти мозг, чтобы он не превратился в "овощ". В этом случае необходимо охладить головной мозг человека на четыре градуса — с 36 до 32 градусов, чтобы увеличить время, за которое есть шанс помочь больному", — рассказал Сидоренко.

По его словам, с этой целью был разработан аппарат, понижающий температуру мозга и следящий за ней, пока работает врач.

"В августе 2017 года аппарат прошел тестирование под наблюдением врачей. Сейчас изготавливается второй экземпляр с учетом пожеланий докторов. Надеемся, что после клинических испытаний это изобретение установят на реанимобиле для пациентов. Сам этот реанимобиль ученые также готовы разработать", — сказал Сидоренко.