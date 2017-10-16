Международная IT-конференция начнет во вторник работу в Кишиневе

Международная IT-конференция - Информационные технологии, системы и сети" (ITSN-2017) - состоится в Кишиневе в партнерстве со Sputnik во вторник, 17 октября

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Вторая международная конференция "Информационные технологии, системы и сети" (ITSN-2017) состоится 17 и 18 октября в Кишиневе.

Участники мероприятия рассмотрят проекты и решения по вопросам информационных технологий, компьютерных сетей, информационной и кибер-безопасности, безопасности и обороне, Е-Правительству, дистанционному обучению, электронным, оптико-электронным системам и технологиям, обработке сигналов и изображений.

Организатором конференции выступает Международный независимый университет Молдовы (ULIM). Со-организаторы — Академия наук Молдовы, Военная академия вооруженных сил РМ имени Александру чел Бун.

Партнёрами конференции являются Министерство образования, культуры и науки РМ, Министерство экономики и инфраструктуры РМ, государственное предприятие "Fiscservinform".

Конференция проводится при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Молдова, организации "Iucosoft" и в сотрудничестве с University of Sussex (UK), Carnegie Mellon University (США), Академией Cisco (Молдова), Land Forces Academy "Nicolae Balcescu" (Румыния), Московским авиационным институтом, Техническим университетом Молдовы, Академией экономических знаний Молдовы, Институтом электронной инженерии и нанотехнологий АНМ, Институтом развития информационного общества АНМ, Институтом математики и информатики АНМ, Ассоциацией RENAM и SPIE-Moldova.

Международным информационным партнером конференции выступает Информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Председатель конференции — Вячеслав Пержу, доктор хабилитат, академик.

Официальный сайт мероприятия: http://ulim.md/itsn2017/