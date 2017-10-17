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В Молдове открылась Международная IT-конференция

© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV
Наука и технологии
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В Кишиневе начала свою работу вторая Международная IT-конференция

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Вторая Международная IT-конференция "Информационные технологии, системы и сети" открылась в Кишиневе во вторник. Она продлится два дня.
Международным информационным партнером конференции выступает МИАР Sputnik Молдова.

На форуме собрались ученые из Молдовы, России, Румынии, США, Бельгии, Израиля и других стран.

Они рассмотрели и вынесли на обсуждение проекты, затронувшие сферы информационной и кибер-безопансноти, информационных технологий и компьютерных сетей в целом.
На конференции также будут рассмотрены модели Е-Правительства (электронное правительство) и дистанционного обучения.

"По итогам конференции проведут анализ представленных идей. Самые интересные из них используют в дальнейшем для развития этой общественно важной отрасли не только в Молдове, но и во всем мире", — отметил для Sputnik Молдова председатель конференции, доктор хабилитат и академик Вячеслав Леонтьевич Пержу.

"У России в сфере IT есть большой научный потенциал. В связи с этим Российский центр науки и культуры с удовольствием принял предложение оргкомитета конференции о сотрудничестве и в организации данного мероприятия. Нас радует, что российские ученые принимают активное участие в таких встречах", — отметил руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаил Давыдов.

Хакер
© Sputnik/ Вадим Анцупов
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Проблемы, решаемые на форуме, помогут развитию этого современного и необходимого человечеству технического роста. IT — технологии давно стали незаменимыми инструментами экономического, образовательного, политического, культурологического и многих других направлений. Именно эта подушка безопасности, развитии технологий, стала надеждой мирового научного сообщества. Этот инструмент — IT — технологии — необходим не только сегодняшнему дню, но и процветанию мирового сообщества в дальнейшем. Эксперты высоко ценят работу форума и уверенны в его продуктивности.

Организатором конференции выступает Международный независимый университет Молдовы (ULIM).
Со-организаторы — Академия наук Молдовы, Военная академия вооруженных сил РМ имени Александру чел Бун. Партнёрами конференции являются Министерство образования, культуры и науки РМ, Министерство экономики и инфраструктуры РМ, государственное предприятие "Fiscservinform".

Конференция проводится при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Молдова, Техническим университетом Молдовы, Академией экономических знаний Молдовы, Институтом электронной инженерии и нанотехнологий АНМ, Институтом развития информационного общества АНМ, Институтом математики и информатики АНМ, Ассоциацией RENAM и SPIE-Moldova, а также ряда организаций и учебных заведений из Молдовы, России, Румынии, США и ЕС.

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Теги:
IT-конференция, информационные технологии, наука, конференция, Вячеслав Леонтьевич Пержу, Михаил Давыдов, Молдова, Кишинев
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