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Torrentmd будет работать еще "месяц или два", заявляет команда проекта

© Sputnik/ Вадим Анцупов
Наука и технологии
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Популярный молдавский торрент-трекер Torrentsmd.com не прекратил свою работу 1 декабря, как было заявлено ранее. На форуме проекта сообщается, что по техническим причинам закрытие откладывается "на месяц или два"

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. В сентябре 2017 года администраторы портала сообщили, что трекер будет закрыт после 12 лет непрерывной работы в связи с тем, что члены команды "теряют интерес к проекту и переориентируются на другие идеи".

Однако позже, в октябре, один из представителей Torrentsmd.com признал на форуме сайта, что работа сайта была затруднена из-за борьбы с пиратством.

"Проблема заключается в легальности загружаемой информации в связи с пиратством, даже если эта информация находится не на трекере. Знаем, что здесь много бесплатной и легко доступной информации. Но законы стран, в которых мы живем, четко запрещают пиратство", — написал на форуме проекта один из администраторов.

Он также признал, что если бы не существовало проблем с легальностью, сайт Torrentsmd.com не закрылся бы никогда.

Радио Sputnik Молдова
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"Претензии можете предъявлять властям стран, в которых находитесь", — сообщил администратор торрент-трекера.

По его словам, команда Torrents.md будет только рада, если их дело продолжат другие энтузиасты бесплатного распространения информации.

Популярный торрент-трекер Молдовы проработал 12 лет и не раз сталкивался с проблемами из-за обвинений в пиратстве.

В 2010 году Генеральная прокуратура опечатала серверы сайта и открыла два уголовных дела на владельцев портала за нарушение авторских прав. После вала возмущенных откликов со стороны интернет-пользователей серверы были возвращены, и сайт продолжил свое существование.

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Теги:
форум, портал, Torrentsmd.com, Молдова, Общество
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