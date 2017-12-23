Плесень наступает: как уберечь себя и дом от смертельных грибков

Стиральные машины-автоматы давно стали верными помощницами хозяек, однако и "верная подруга" может подвести, если за ней не ухаживать правильно

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Чего только раньше не делали женщины, чтобы все члены семьи выглядели опрятно. Стирали на мостках в озере или в реке, "шамкали" белье вручную в тазике, усердно терли о ребристую доску, "подсиняли".

Сегодня необходимость так ударно "вкалывать" у современных женщин отпала, по крайней мере в плане стирки белья. Машины-автоматы давно избавили домохозяек от утомительных и ненужных хлопот: достаточно выбрать правильную программу стирки для определенного типа вещей или белья и, как говорится, вопрос решен.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Ужасная правда о татуированных бровях: грибок губит молдавских красавиц

Но и стиральная машина может подвести свою владелицу в случае, если за ней неправильно ухаживать, ведь техника, как известно, тоже любит внимание. Самый страшный приговор "стиралке" — это не накипь, которой пугают маркетологи в телевизионной рекламе, призывая покупать для борьбы с ней дорогие чистящие средства.

Оказывается, со временем, в стиральной машине начинают жить различные виды плесневых грибков, которые несут прямую угрозу здоровью всех домочадцев и животных, живущих в квартире.

Как доказательство тому — неприятный запах от белья после стирки, несмотря на использованные дорогих порошков и ополаскивателей-кондиционеров для белья. Главной причиной возникновения несвежего запаха вещей после стирки является, не удивляйтесь, плесень.

О том, что резиновый обод барабана стиральной периодически надо протирать от скапливающейся грязи, знают все. Но этого недостаточно, и проблему удаления неприятного запаха это ни в коей мере не решит.

Оказывается, что в режиме тридцатиградусной "быстрой стирки", который экономя время используют тысячи домохозяек в нашей стране, внутри стиральной машины начинают появляться и разрастаться в геометрической прогрессии плесневые грибки, которые весьма вольготно себя чувствуют при таких температурах и в буквальном смысле опутывают машину-автомат своими колониями. А вот "выселить" их оттуда — задача весьма затейливая.

Как бороться с "оккупантом"

В целях профилактики равно, как и тогда, когда грибки оккупировали внутренности стиральной машины, хозяйкам следует иметь на вооружении следующую простую схему тотальной победы над плесенью.

Первое, что необходимо, обработать барабан и его каучуковый обод чистящим средством с хлором. Естественно эту процедуру надо производить в плотных резиновых перчатках. После того, как внутреннее пространство стиральной машины обработано, надо закрыть ее дверцу на два часа, чтобы хлор мог "атаковать".

Далее необходимо включить машину-автомат и запустить режим полоскания, чтобы химический раствор был полностью удален. Но "контрольным выстрелом" по плесени станет лимонная кислота. Ее необходимо засыпать в отсек для порошка и запустить стирку в режиме температурного максимума. Обычно это — 90 градусов Цельсия.

После такой процедуры плесневые грибки будут надолго удалены из стиральной машины, а хозяйка может быть спокойна за здоровье своих домочадцев, равно, как и гордиться благоухающим запахом стиранного белья.

Чем опасна плесень для человека

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют споры плесени. Так, к примеру, попадая на ногти и волосы, они могут вызвать их поражение. Оказываясь на кожном покрове, споры грибков приводят экземе и дерматиту, различным высыпаниям непонятной, на первый взгляд, для врачей этиологии. Более того, необъяснимые приступы острой головной боли также могут вызваны спорами грибков.

Помимо этого, споры плесени могут вызывать и приступы аллергии, в результате чего у человека может мучать сильный насморк, приступы удушья и кашля, воспаление слизистых оболочек глаз. Более того, регулярное вдыхание споров грибков может привести к развитию такого хронического заболевания, как бронхиальная астма.