Самые опасные "интернет-разводки" в Молдове: как им противостоять

Интернет-эксперт рассказал о том, как не стать жертвой мошенничества во Всемирной паутине

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik, Сергей Цуркану. Интернет изменил жизнь и судьбу человечества — еще недавно нельзя было представить, что любую информацию можно найти, минуя недельные посиделки в библиотеках и читальных залах. Теперь прочесть все, что угодно можно всего за три-четыре секунды. Сейчас главное не найти нужную информацию, а отделить истину от лжи, зерна от плевел.

© AFP 2018/ Thomas Samson Вирус BadRabbit атаковал банки РФ из топ-20: как защититься от хакеров

Разумеется, мошенники в интернете появились давно. Как не стать жертвой интернет-"разводки"? За разъяснением я обратился к сотруднику одного из молдавских банков и эксперту по интернет-торговле Александру. Он и классифицировал главные виды мошенничества во Всемирной паутине.

Нигерийские письма

Поговаривают, что данный вид мошенничества старше интернета — письма распространялись еще в 80-е годы прошлого века обычной почтой. Суть, наверняка, известна многим — вам на почту приходит письмо из африканской страны (чаще всего из Нигерии, отсюда и название "фокуса"), где говорится о том, что местный миллиардер, почивший в бозе, является вашим родственником и вы стали наследником многомиллионного состояния. Чтобы получить семизначную сумму вам следует отправить 100 или 200 долларов по указанному адресу, для улаживания неких юридических проблем.

"Удивительно, но в 21-м веке в Молдове находятся люди, которые способны поверить в то, что они являются родственниками африканского короля или магната", — сказал Александр.

Мошенничество слишком известно, но, увы, наивные люди по-прежнему существуют. В том числе и в Молдове.

Быстрое обогащение

Многим, а в особенности тем, кто пытался найти работу через интернет, регулярно приходят письма следующего содержания (их можно обнаружить в папке "спам", что символично): Быстрый заработок, 10 000 в день! Легальный дополнительный доход, — и так далее.

"Не советую даже открывать эти письма, а тем более начинать вчитываться в их содержание, переходить по ссылкам, где-то регистрироваться и оставлять свои данные", — сказал эксперт.

Интернет-казино

Любовь к азартным играм неистребима. А когда игрок видит предложение сыграть без вложений, или ему предлагают бесплатное обучение различным интернет-играм для получения прибыли, сердце тает у многих…

"В лучшем случае вы потеряете свое время. Многие интернет-казино существуют за счет непрерывного появления новых клиентов. Вы просто будете работать на них бесплатно. А в худшем случае вас попросят вложить деньги", — объяснил собеседник.

Выманивание данных банковских карт

Существует большое количество фальшивых сайтов, адреса которых очень похожи на адреса известных магазинов, интернет-аукционов и авиакомпаний. Если перепутать такой сайт с истинным и ввести туда данные своей кредитки, они будут украдены, и деньги с карты снимут.

"В интернете нужно всегда быть внимательным, а при совершении любых покупок — особо внимательным. В адресной строке должен быть значок в виде зеленого замочка, это говорит о том, что сайт безопасен", — сказал Александр.

"Разводка" на благотворительности

Это самый отвратительный вид мошенничества, по мнению подавляющего числа граждан. И дело не только в том, что обманщики для обогащения используют благородство других людей. Самое неприятное, что деньги, собранные мошенниками, можно было потратить на спасение человеческих жизней.

"Прежде чем пожертвовать деньги кому-либо на операцию, пересадку сердца или на спасение вьетнамских мангустов, нужно потратить немного времени для того, чтобы понять действительно ли ваши средства будут потрачены по назначению. Если есть сомнения, лучше не заниматься благотворительностью", — резюмировал эксперт.

Интернет развивается, и вместе с ним, увы, развиваются и таланты мошенников. Пока вы читаете эти строки, ушлые и непорядочные люди, наверняка, придумывают новые схемы по обману доверчивых граждан. Но главное правило, чтобы не стать жертвой мошенников, сконцентрировано в народной поговорке, ее никто пока не отменял — "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

Века жизни на земле убегают, а мышеловка все работает на сыре, накапливая богатства.