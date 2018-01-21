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На каком языке думают билингвы

CC BY 2.0 / Ali - علي from Riyadh - من الرياض / هل تغني عن ويكيبيديا؟
Наука и технологии
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Британские ученые доказали, что двуязычные используют разные языки для разных видов коммуникации.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Двуязычные Язык общения может серьезно влиять на восприятие информации, заявили ученые британских университетов Бэнгора и Манчестера.

Доктор филологических наук, профессор Анатолий Баранов
© Photo: из архива автора
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"Билингвы часто признаются, что они по-разному ощущают себя, переключаясь с языка на язык", – отметили исследователи, передает Sputnik Беларусь.

Эксперты говорят, что негативное утверждение, сделанное на родном языке, вызывает определенную долю критичности. При этом неприятное утверждение, сделанное на чужом языке, независимо от того, правдиво ли оно, испытуемый пытался трактовать как ложное. 

Таким образом, ученые доказали, что на чужом языке факты воспринимаются более отстраненно, а на родном испытуемые ведут себя более честно. 

Ученые также установили, что с родным языком общения связано больше эмоционального контекста. Несколько психологических экспериментов продемонстрировали, что язык общения влияет на чувственное восприятие человеком реальности. Билингвы по-разному интерпретируют факты в зависимости от того, на каком языке эти факты сообщаются. Выяснилось также, что в восприятии факта на родном языке важное значение имеет так называемый культурный багаж человека — его потенциал эрудиции.

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