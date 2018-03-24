Обычная "пшеничная" или "золотая" элитная: какая водка лучше

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Молдова традиционно считается страной, производящей вино, граждане которой знают в нем толк. У нас, как говорится, каждый третий — винодел, и соревнуется с соседями по вкусу и качеству домашнего вина. А посиделки кумовьев в погребах даже напоминают эдакий слет завзятых сельских сомелье, которые оценивают винодельческие успехи друга, искренне радуются им, или просто молчат, если не хотят обидеть хозяина, сказав, что в нынешнем году вино у него не удалось.

© Sputnik/ Grigoriy Vasilenko Поможет ли водка с перцем при сезонной простуде

Однако вот, что парадоксально: вина у нас много, и на рынки СНГ мы продаем его достаточно, но, по странному стечению обстоятельств, десятки процентов жителей Молдовы пьют именно водку.

Между тем, многие маркетологи в стремлении реализовать "беленькую" по выгодной цене неумолимы. Какие только уловки не используют производители водки для того, чтобы поймать на крючок "ценителя" этого крепкого напитка.

Очищенная серебром и золотом, отфильтрованная на березовых почках и молоке, произведенная "по старинным рецептам": все эти методы завлекания потенциального покупателя давно присутствуют на рынке. И, надо сказать, на целый ряд простых смертных действуют весьма эффективно в то время, как многие "стреляные соколы" предпочитают пить обычную "пшеничную".

Так какая водка все-таки лучше? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал эксперт по рынку алкоголя Вадим Дробиз.

"Все эти маркетинговые ходы не имеют ничего общего с качеством водки. Это — лишь торговые уловки. Здесь используются все возможные способы, как заставить потребителя купить именно свой продукт. Все эти мифические очистки на золоте и серебре, на молоке и перепелиных яйцах — ерунда. Есть четкий технологический процесс очистки спирта — и все. Можно написать, что водка настояна на бриллиантах. При этом, никакой разницы между обычной "пшеничной" и "бриллиантовой" не будет", — сообщил эксперт.

По его словам, вся водка дороже пяти долларов — одинаковая по качеству. Покупая, так называемую премиальную водку, потребитель добровольно входит в сговор с производителем и, будучи человеком обеспеченным, не хочет покупать те же алкогольные напитки, которые пьют обычные, среднестатистические граждане.

"Эта ситуация сродни той, когда кто-то ездит на дорогих автомобилях, а кто-то в общественном транспорте. Соответственно, человек, который привык к привилегиям в быту, не хочет чувствовать себя таким же, как все, и в плане употребляемых им алкогольных напитков. Таким образом, производитель, выпуская такие сорта "элитной" водки заранее нацелен на сознательный обман покупателя", — рассказал Вадим Дробиз.

Как бы там ни было, выпивать в нашей стране любят многие. Однако к этому процессу, как говорится, надо подходить с умом. Ну, а если вспомнить выражение писателя-сатирика Михаила Жванецкого, можно сказать так: "Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве".