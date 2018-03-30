В ночь на субботу в небе взойдет последняя "Голубая луна" — до 2020 года

По сообщению астрономов и метеорологов, в следующий раз это редкое явление можно будет наблюдать только в октябре 2020 года.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Как поясняет научно-популярный портал Space.com, слова "голубая луна" многих вводят в заблуждение, потому что на самом деле луна вовсе не меняет цвет. Дело в том, что название феномена произошло от английской поговорки "оnce in a blue moon", которое переводится как "однажды при голубой луне" и означает примерно то же, что русское "когда рак на горе свистнет".

На самом деле астрономы называют "голубой луной" двойное полнолуние. Обычно полнолуние бывает только раз в месяц. Но примерно раз в три года полнолуние случается дважды в месяц.

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В древности это считали мистической загадкой. Современная наука объяснила тайну – все дело в календарях. Луна совершает полный оборот вокруг Земли не ровно за 30 дней, а примерно за 29 с половиной. Отрезки времени "накапливаются", а затем получается, что полная луна восходит два раза за один месяц.

Иногда "голубая луна" совпадает с еще более редкими явлениями. Например, в этом году 31 января жители земли наблюдали очень редкую "кровавую голубую сверхлуну". Предыдущее такое явление произошло в 1866 году.