Ученые из 17 стран мира обсудят в Кишиневе вопросы ядерной безопасности

Научный форум соберет в столице Молдовы около 40 ведущих мировых экспертов в области радиологической, биологической, химической и ядерной безопасности.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Международный форум "Функциональные наноструктуры и сенсоры химической, биологической, радиологической и ядерной защиты окружающей среды и безопасности" состоится в Кишиневе в период с 14 по 17 мая.

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Форум проведут директор Института нанотехнологий немецкого города Карлсруэ профессор Хорст Хан и директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Молдовы академик Анатолий Сидоренко.

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"К участию в этой научной встрече приглашены 36 ведущих профильных экспертов из 17 стран мира. Именно в Кишиневе он обменяются опытом в вопросе безопасности окружающей среды", — отметил Сидоренко и беседе с корреспондентом Sputnik.

По его словам, форум будет работать в Академии наук Молдовы.