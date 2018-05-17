Молдавская наука – на страже защиты мира от терактов

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Трехдневный международный форум "Функциональные наноструктуры и сенсоры химической, биологической, радиологической и ядерной защиты окружающей среды и безопасности" в четверг завершает свою работу в Кишиневе.

Сидоренко: нам удалось совершить прорыв в лечении тяжелых форм туберкулеза >>>

"К участию в этой научной встрече были приглашены 37 ведущих профильных экспертов из 17 стран мира. Именно в Кишиневе они обмениваются опытом в вопросе безопасности окружающей среды", — отметил соведущий встречи, директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Молдовы академик Анатолий Сидоренко в беседе с корреспондентом Sputnik.

По его словам, главное назначение форума — выработка способов предотвращения террористических актов.

© REUTERS / Joe Skipper Путь к звездам по версии Илона Маска – мнения ученых Молдовы и Израиля

"Терроризм — это многовекторная проблема. Это не просто бородатые бандиты, бегающие по кустам. Это кровавый бизнес, превысивший по объему доходов наркоторговлю — настолько он прибылен для преступников. Терроризм — это страшное явление во всей истории развития человечества. Его адепты используют химическое и бактериологическое оружие, ядерные материалы для осуществления своих страшных преступлений", — рассказал Сидоренко.

Сидоренко: порошок, разрушающий пестициды — находка для сельского хозяйства >>>

Он добавил, что именно ученые могут помочь специальным службам предотвратить террористические акты благодаря своим изобретениям.

"Разработано, например, устройство, которое не уступает по чувствительности носу собаки. Оно способно круглосуточно в автоматическом режиме работать, выявляя компоненты, применяемые для различного вида биологического, химического и ядерного оружия. И его, в отличие от собаки, невозможно отравить", — сказал Сидоренко.

Что касается роли молдавских ученых в этом форуме, то она, по мнению Сидоренко, заметна, так как на протяжении десятков лет в нашей стране разрабатываются системы и электронные платформы для сбора данных с сенсоров и мониторинга полученной информации. Все эти изобретения направлены на безопасность окружающей среды на многих уровнях.

© Sputnik / Константин Чалабов Инсульт можно победить с помощью нового изобретения

Сидоренко: сельское хозяйство Молдовы нуждается в инновациях >>>

Второй соведущий форума, директор Института нанотехнологий немецкого города Карлсруэ профессор Хорст Хан выступил за проведение этой встречи именно в Молдове, потому что, по его словам, у учреждения, которое он представляет, уже давно наладились плодотворные контакты с коллегами из нашей страны.

"Я в Молдове нахожусь уже не впервые. Рад, что здесь трудятся талантливые ученые, работу которых, увы не финансируют должным образом. Большие "пробелы" в техническом оснащении. Но и с таким скудным запасом ученые Молдовы достигают больших высот в своей профессиональной деятельности", — подчеркнул Хан.