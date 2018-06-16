Япония прислала Молдове новейшие медицинские разработки

По словам ректора медиуниверситета Иона Абабия, Япония вот уже более полувека помогает системе здравоохранения Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Посольство Японии в Молдове предоставило новейшее медицинское оборудование лаборатории аллергологии и иммунологии клиники Государственного университета медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану.

По данным пресс-службы медуниверситета, японцы привезли в Кишиневе прибор для количественной оценки популяции лимфоцитов, реактивы для обследования тысячи пациентов, а также гематологический анализатор для формулы крови.

Теперь можно будет более эффективно помочь многим пациентам, в первую очередь, детям, страдающим первичным иммунодефицитом, болезнями дыхательных путей, аллергиями и другими недугами. Полезно это приобретение будет также и для представителей старшего поколения, у которых диагностирован, в частности, вирусный гепатит Дельта.

Теперь специалистам лаборатории предстоит подготовка для овладения навыками работы на новом оборудовании.

"Правительство Японии вот уже более полувека — один из важных партнеров развития системы здравоохранения в нашей стране. Токио помогает не только грантами важными для врачебной системы государственными кредитами, но и, как мы видим, делится с нами плодами инновационных разработок своих ученых", — отметил ректор медуниверситета Ион Абабий.

Присутствовавший при передаче оборудования посол Японии в Молдове Масанобу Йошии подчеркнул, что дар передан именно медуниверситету, потому что это единственный на всю страну вуз, готовящий специалистов в области медицины.