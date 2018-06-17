12:40 17 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.75
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Архивные документы

Национальный архив Молдовы: кто оплатит оцифровку миллионов документов

© Sputnik / Сергей Пятаков
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
37 0 0

По словам специалистов, перевод документов в электронный формат позволит как можно дольше сохранить оригинал на бумажном носителе.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В Национальном архиве Молдовы полным ходом идет оцифровка документов.

Ион Штефэницэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Штефэницэ: Армянское кладбище - настоящий архив под открытым небом

В электронный формат с помощью специальных сканеров переводят самые востребованные исследователями бумаги, среди которых грамоты, приказы, закладные.

Служба гражданского состояния завершила первый этап оцифровки архива >>>

Современную технику Национальный архив Молдовы приобрел несколько лет назад за счет гранта, предоставленного правительством Эстонии. В ближайшее время руководство архива ожидает подписание еще одного договора о сотрудничестве, но уже с американской религиозной организацией, в рамках которого может быть закуплено еще 4 современных аппарата.

"Они пожелали получить копию каждого документа взамен на деньги. Речь идет о неопротестанской церкви, еще известной как мормоны. Они — владельцы самого большого электронного архива в мире", — пояснил директор государственной архивной службы Ион Варта.

По словам специалиста, мормоны не первый раз интересуются молдавскими архивами. В период с 1995 по 2005 годы были сделаны фотокопии более четырех миллионов документов, которые могут быть использованы для создания генеалогического древа. Сейчас мормоны вновь предлагают сотрудничество. Однако для этого требуется одобрение вышестоящих органов — Центра по защите персональных данных и министерства юстиции.

Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как исчезает старый Кишинев: исторический центр разрушают прямо на глазах
24

"Проект соглашения о сотрудничестве предусматривает, что ежемесячно мы будем выполнять по 100 тысяч копий. Деньги, которые мы получим, можно будет направить на создание современных хранилищ. Нынешние хранилища загружены свыше нормы", — пояснил Варта.

Это историческое место в центре Кишинева будет изменено >>>

Директор государственной архивной службы пояснил, что оцифровка документов поможет сохранить как можно дольше оригиналы на бумажном носителе. Кроме того, исследователям станет намного легче работать. Если в оригинальной версии ученому выдают в архиве не более пяти документов для работы, то для электронной версии таких ограничений нет.

По теме

Война с исторической памятью: поле битвы – Польша
В исторической столице Молдовы нашли новые тоннели
Экстраординарная находка в древнем городе Помпеи
Золотая Орда под Яловенами: что нашли археологи в древнем поселении
Теги:
мормоны, оцифровка документов, сканирование, документы, помощь, Национальной архив, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • По Шелковому пути

    Видео о том, как в Ташкенте встречали участников международного мотопробега "Путь кочевника", смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пионеры из Артека фотографируются возле замка Ласточкино гнездо.
Советский "Инстаграм", или Чем в Сети хвастались бы артековцы из прошлого
Гигантскую вувузелу установили в Москве
Огромную вувузелу установили в Москве
Футбольные команды
Футбольные команды: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться