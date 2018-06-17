Национальный архив Молдовы: кто оплатит оцифровку миллионов документов

По словам специалистов, перевод документов в электронный формат позволит как можно дольше сохранить оригинал на бумажном носителе.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В Национальном архиве Молдовы полным ходом идет оцифровка документов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Штефэницэ: Армянское кладбище - настоящий архив под открытым небом

В электронный формат с помощью специальных сканеров переводят самые востребованные исследователями бумаги, среди которых грамоты, приказы, закладные.

Служба гражданского состояния завершила первый этап оцифровки архива >>>

Современную технику Национальный архив Молдовы приобрел несколько лет назад за счет гранта, предоставленного правительством Эстонии. В ближайшее время руководство архива ожидает подписание еще одного договора о сотрудничестве, но уже с американской религиозной организацией, в рамках которого может быть закуплено еще 4 современных аппарата.

"Они пожелали получить копию каждого документа взамен на деньги. Речь идет о неопротестанской церкви, еще известной как мормоны. Они — владельцы самого большого электронного архива в мире", — пояснил директор государственной архивной службы Ион Варта.

По словам специалиста, мормоны не первый раз интересуются молдавскими архивами. В период с 1995 по 2005 годы были сделаны фотокопии более четырех миллионов документов, которые могут быть использованы для создания генеалогического древа. Сейчас мормоны вновь предлагают сотрудничество. Однако для этого требуется одобрение вышестоящих органов — Центра по защите персональных данных и министерства юстиции.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как исчезает старый Кишинев: исторический центр разрушают прямо на глазах 24

"Проект соглашения о сотрудничестве предусматривает, что ежемесячно мы будем выполнять по 100 тысяч копий. Деньги, которые мы получим, можно будет направить на создание современных хранилищ. Нынешние хранилища загружены свыше нормы", — пояснил Варта.

Это историческое место в центре Кишинева будет изменено >>>

Директор государственной архивной службы пояснил, что оцифровка документов поможет сохранить как можно дольше оригиналы на бумажном носителе. Кроме того, исследователям станет намного легче работать. Если в оригинальной версии ученому выдают в архиве не более пяти документов для работы, то для электронной версии таких ограничений нет.