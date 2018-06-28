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Конференция в РЦНК

Найти и не утратить – с чем сегодня борются историки Молдовы

© Sputnik / Николай Костыркин
Наука и технологии
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Тема:
Узнай Молдову! (295)
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В Кишиневе состоялась научная конференция, посвященная Молдове периода 40-х годов ХХ века.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik, Николай Костыркин. Нечасто в Молдове ученые-историки, специалисты международного уровня из разных стран собираются вместе, чтобы поделиться результатами новых исследований на темы, преподносящиеся некоторыми современными политиками как спорные.

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В четверг такая международная конференция состоялась в Кишиневе, в Российском центре науки и культуры, и прошла под патронатом президента РМ. Встречу ученых из нашей страны, а также из Санкт-Петербурга, Казани и Минска организовала Ассоциация историков и политологов "Pro-Moldova". Поддержали мероприятие Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества.

Конференция получила название "Молдавия между "28 июня" и "24 августа": мифы и реалии ее участия во Второй мировой войне". Она была приурочена к 77-летию начала Великой Отечественной войны и 78-летию освобождения Бессарабии от оккупации >>>

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Все эти события, — присоединение Восточной Молдовы к СССР и установление в крае советской власти, участие жителей МССР в Великой Отечественной войне, повторное вторжение в край румынских войск вместе с немецкими нацистами, — сегодня трактуются в обществе нашей страны и на международной арене крайне неоднозначно.

Тем ценнее такие встречи историков, способных к беспристрастным и объективным выводам на основе архивных изысканий. Тем ценнее и новые книги специалистов, которые раз от раза выходят в свет, правда, увы, не всегда большим тиражом.

Смотрите на видео беседу с руководителем представительства Россотрудничества в Молдове Михаилом Давыдовым:

А недавно доктор исторических наук Сергей Назария издал свой труд "Бессарабский вопрос в эпоху мировых войн и его интерпретации в историографии: от возникновения до Парижских мирных договоров (1917-1947)".

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"В наше время отсутствие в большом количестве новой научной литературы мешают обществу объективно оценить происходившее в Молдове в самые ключевые периоды ее истории. На фоне антимолдавских настроений в отношении событий 40-х годов ХХ века ситуация выглядит еще хуже", — отметил доктор истории Владимир Поливцев, выступивший редактором новой книги Сергея Назарии.

По словам Поливцева, "мы живем в эпоху псевдоплюрализма, когда важно уметь оспорить широко тиражируемую ложь и на основе фактов доказать правильную точку зрения".
"Сергей Назария в этой монографии "дает слово" и нашим идеологическим оппонентам, с педантичностью истинного служителя науки показывая затем их крайнюю необъективность", — добавил Поливцев.

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Тематика конференции несколько расширилась за счет той темы, которую поднял доктор исторических наук Петр Шорников, недавно выпустивший свою монографию о народном православии в Запрутской Молдове. Выход книги приурочен к 1030-летию крещения Руси, а сам труд посвящен Молдавскому княжеству 30-х — 50-х годов XIX века, когда ряд заинтересованных сил будоражил в среде высшего света антинародные настроения, встретившие затем сопротивление масс, в том числе и касательно вопросов духовной жизни.

Тема:
Узнай Молдову! (295)

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Теги:
ученые, история, конференция, 22 июня 1941 года, Вторая мировая война, освобождение Молдовы, Великая Отечественная война, Владимир Поливцев, Петр Шорников, Сергей Назария, Кишинев
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