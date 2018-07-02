Врачей из Молдовы научат заботиться о "делах сердечных" по-итальянски

Медики Молдовы, Италии и Румынии собираются обменяться опытом в области заболеваний сердца и кровеносной системы.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. В 2017 году в Молдове зарегистрировано более 680 человек, страдающих заболеваниями кровеносной системы, и у 4720 из них произошел, как минимум, один сердечный приступ. Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

С целью помочь нашей стране, в Молдову привезли новейшее медицинское оборудование для профилактики и лечения болезней сердца и кровеносной системы. Работе на этом оборудовании молдавских врачей обучат коллеги из Италии и Румынии в рамках претворения в жизнь проекта сотрудничества с миланским Университетом Бикокка.

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В обмене опытом, согласно этому проекту, участвуют специалисты Государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестемицану, Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги, Института кардиологии, Международной больницы Medpark, Бухарестского медуниверситета имени Титу Майореску и больницы Монза в румынской столице.

"За последние 20 лет мы работали со многими специалистами, и теперь готовы продолжить сотрудничество в том числе и с Молдовой", — рассказал журналистам представитель больницы Монза Массимо де Салво.