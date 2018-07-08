Оползневый Кишинев: какие дома в столице могут уйти под землю

Не вся земля одинаково полезна для строительства - об этом знает каждый школьник, но забывает тот, кто получил в надел заветный кусок почвы.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Никто не желает строить дом на песке — ни в прямом, ни в переносном смысле. Однако, помня про песок, люди забывают о том, что существуют оползни и другие факторы, делающие тот или иной участок земли непригодным для возведения зданий.

И, если относительно проблемная зона выдержит до 10 частных домов, то целые, по городским масштабам, кварталы возводить там небезопасно.

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Директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ в беде с корреспондентом Sputnik рассказал о том, что бывают случаи, когда в пригородной зоне выделяют участки для создания дачных поселков на древних оползневых склонах. То есть, там, где тысячу лет назад были оползни, но затем пласты грунта стабилизировались.

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"Но постепенно эти поселки нередко преобразуются в целые пригородные кварталы. Тогда мы имеем дело с дополнительным фактором риска — склон перегружается, появляется обводнение из-за интенсивной жизнедеятельности человека", — отметил Никоарэ.

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По его словам, 70-80% дачных участков близ Кишинева раньше выдавались на территории стабилизированных оползневых склонов.

"В тех местах при Союзе выращивали овощи и фрукты. Затем эту землю стали раздавать под дачи. Но наши люди не ограничиваются легким строительством, а желают жить в больших благоустроенных домах. В тех случаях, о которых идет речь, давление на относительно стабильные участки земли при комплексном строительстве — усиливается", — рассказал Никоарэ.

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Он напомнил, что Кишинев с точки зрения ландшафта расположен на окраине кодр, а почва там чаще всего оползневая. Поэтому, рекомендует специалист, надо сто раз подумать, прежде чем останавливать свой выбор на том или ином участке для строительства.