Где в Кишиневе можно увидеть противостояние Марса и лунное затмение

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Эти два астрономических явления будут видны и жителям Молдовы. В Кишиневе можно будет наблюдать за Луной и Марсом вечером 27 июля в парке Валя Морилор.

Мероприятие организует Молдавский астроклуб. Телескопы установят возле дамбы, ниже центральной лестницы. По расписанию наблюдения начнутся в 20:00. Астрономы будут следить за Юпитером, Сатурном и лишь затем за Луной и Марсом.

Организаторы предупреждают, что мероприятие зависит от погоды, за которой можно следить в специальном сюжете на сайте Sputnik. CC0 / Pixabay / GooKingSword Такое бывает раз в 100 лет: жители Молдовы увидят два редких явления

Ранее мы уже сообщали, что по молдавскому времени затмение начнется 27 июля в 21.24 и завершится в 1.20. Полная фаза затмения продлится с 22.30 до 0.14. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.

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Противостояние Марса — это явление, когда Солнце, Земля и Марс "выстроятся" друг напротив друга. Красная планета будет видна ниже Луны, у южного горизонта. На максимально близкое расстояние к Земле Марс подойдет 31 июля, при этом ожидается продолжительное противостояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Планету можно увидеть уже сейчас.

Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.