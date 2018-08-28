Молдова готова предложить свои IT разработки

На международном экономическом форуме, который пройдет в Кишиневе ожидается прорыв в экономическом сотрудничестве между Россией и Молдовой.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Выступая на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik, президент Игорь Додон отметил, что в Молдове помимо традиционных отраслей экономики развиваются высокотехнологические направления. Молдове есть, что предложить своим экономическим партнером в этом сегменте бизнеса.

"У нас уже ведется работа в направлении IT, в частности, этим вопросом занимаются специалисты экономического совета при президенте. В Молдове подготовлена отличная законодательная база по IT-паркам. Есть конкретные результаты в этом направлении. Думаю, что в области IT появятся интересные проекты", — подчеркнул президент страны.

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Отмечая важность предстоящего экономического форума, который пройдет во второй половине сентября в Кишиневе, президент пригласил представителей российского и молдавского бизнеса принять активное участие в этом значимом и важном для наших стран событии.

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Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20–22 сентября 2018 года.