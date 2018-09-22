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Около 250 участников акции стартовали от центрального корпуса медуниверситета и проследовали до парка «Валя морилор».

Чему научились студенты-медики из Польши в Молдове

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Наука и технологии
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Группа представителей Познанского университета посетила молдавский медуниверситет и его учреждения.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Группа студентов-медиков и фармацевтов из Познанского университета побывала визитом в Государственном университете медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану с целью обмена опытом.

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Молодые люди посетили университетские лаборатории, а также прослушали теоретические и практические курсы по различным медицинским дисциплинам. Гости посетили факультет медицины №1, университетский центр симулятивной медицины и врачебной подготовки. Там они прошли тренинги на спецоборудовании для имитации хирургического вмешательства.

Также будущие фармацевты из Польши отправились в Университетский фармацевтический центр имени Василия Прокопишина, где ознакомились с лекарственной продукцией, производящейся в Молдове, сообщает пресс-служба медиуниверситета.

Когда время визита подошло к концу, польские студенты-медики встретились с проректором молдавского медуниверситета по международным связям Евгением Гуцу.

Молоток судьи
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"Надеюсь, что наши дружеские и профессиональные взаимоотношения будут успешно развиваться и далее", — отметил Гуцу.

Гости из Польши отметили важность опыта в общении с пациентами — именно эти навыки они усвоили в Молдове. В августе 2018 года молдавские студенты-медики посетили Познанский университет. По мнению будущих врачей, в Польше, в отличие от Молдовы, делают акцент на развитие результатов параклинических и имажинистических исследований, а студенты-медики в этой стране могут проводить самостоятельные научные изыскания благодаря высококлассной аппаратуре.

Между медвузами Кишинева и Познани действует 10-летний договор о сотрудничестве.

Студенты-медики из Польши
© Photo: Usmf.md
Студенты-медики из Польши

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Теги:
медуниверситет, врачи, студенты, Познань, Польша, Молдова, Кишинев
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