Чему научились студенты-медики из Польши в Молдове

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Группа студентов-медиков и фармацевтов из Познанского университета побывала визитом в Государственном университете медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану с целью обмена опытом.

© Fotolia / Stephan Morrosch Надолго ли по-настоящему бесплатная медицина вернулась в Молдову

Молодые люди посетили университетские лаборатории, а также прослушали теоретические и практические курсы по различным медицинским дисциплинам. Гости посетили факультет медицины №1, университетский центр симулятивной медицины и врачебной подготовки. Там они прошли тренинги на спецоборудовании для имитации хирургического вмешательства.

Также будущие фармацевты из Польши отправились в Университетский фармацевтический центр имени Василия Прокопишина, где ознакомились с лекарственной продукцией, производящейся в Молдове, сообщает пресс-служба медиуниверситета.

Когда время визита подошло к концу, польские студенты-медики встретились с проректором молдавского медуниверситета по международным связям Евгением Гуцу.

"Надеюсь, что наши дружеские и профессиональные взаимоотношения будут успешно развиваться и далее", — отметил Гуцу.

Гости из Польши отметили важность опыта в общении с пациентами — именно эти навыки они усвоили в Молдове. В августе 2018 года молдавские студенты-медики посетили Познанский университет. По мнению будущих врачей, в Польше, в отличие от Молдовы, делают акцент на развитие результатов параклинических и имажинистических исследований, а студенты-медики в этой стране могут проводить самостоятельные научные изыскания благодаря высококлассной аппаратуре.

Между медвузами Кишинева и Познани действует 10-летний договор о сотрудничестве.