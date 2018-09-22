Гибрид ореха и яблока: в Молдове вывели необычный фрукт

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. В Молдове вывели новый сорт яблок, у которых мякоть красного цвета, передает Sputnik со ссылкой на agrobiznes.md.

В некоторых странах мира существуют яблоки с такого цвета сердцевиной, однако, в нашей республике это первые с таким окрасом.

"Мякоть — красная по цвету, хрустящая и с особым ароматом. Как правило, разновидности яблок с красной мякотью очень кислые, но сорт, который мы вывели, обладает сбалансированным вкусом", — уверяет председатель Союза ассоциаций производителей ореховых культур Олег Тырсынэ.

© Sputnik / Евгений Панасенко Молдова будет экспортировать яблоки в Индию и Израиль, а сливы - в Канаду

По его словам, селекционеры собираются оценить производительность этого сорта, и уже к следующей весне высадить несколько деревьев в саду для изучения.

Олег Тырсынэ также рассказал, что в Молдове выведен сорт красного ореха, который временно назвали Рубин.