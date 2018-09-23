Первый молдавский компьютер - уникальный во всем СССР

Один из самых популярных домашних компьютеров в СССР был создан двумя инженерами из Кишинева.

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. В 1986 году в Кишиневе был собран компьютер, который в последствии стал самым инновационным в Советском Союзе и даже конкурировал с западными моделями.

Он был создан и ушел в производство практически случайно. Только потому, что этот экспонат был замечен заместителем министра радиопромышленности СССР на 33-й Всесоюзной радиовыставки в 1987 году, на которой "Вектор-06Ц" получил первую премию.

История начиналась на кишиневском заводе "Счетмаш". Основной профиль которого — производство радиоэлектронной аппаратуры и электротехнических изделий. Завод существует и сейчас и сохранил свой профиль, правда теперь он называется "Сигма". Там и познакомились будущие разработчики.

Идея собрать свой компьютер пришла сначала к Донату Темиразову. Он набросал примерную схему машины и показал ее Александру Соколову. Под эту схему ему нужно было написать программное обеспечение.

В последствии они работали несколько лет над своим детищем. Окончательная конструкция вышла в свет 1986 году. Ребята несколько раз подходили со своей разработкой к руководству завода, но те, лишь отмахивались от инженеров. Тогда домашние ПК в СССР только появлялись и их перспективы были еще не ясны.

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Темиразову и Соколоу помог случай. В конце той самой выставки им совершенно случайно удалось привлечь внимание замминистра радиопромышленности СССР Владимира Курочкина.

Он уже уходил, но его убедили еще раз посмотреть "Вектор". Чиновник заинтересовался и вскоре руководство кишиневского "Счетмаша" получило указание о подготовке к производству этого компьютера. А находчивые технари получили премию по 200 рублей.

Серийное производство началось 1988 году на молдавском заводе. Производство "Вектора" и родственных ему ПК было освоено различными оборонными предприятиями, находящимися в разных городах СССР, в том числе Астрахани, Волжском, Кирове и Минске.

Некоторые экземпляры компьютера собирали и многие радиолюбители в домашних условиях. Ведь машина была создана на самых ходовых схемах, которые можно было везде купить.

У "Вектора" были следующие основные характеристики: процессор: КР580ВМ80А, работающий на повышенной тактовой частоте 3.0 МГц, оперативной памяти 64 КБ и трехканальный синтезатор звука. Кроме того, был разработан жесткий диск для хранения данных объемом 65 КБ, на котором обычно размещались часто используемые программы, например: бейсик, монитор-отладчик, текстовый редактор.

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Да, для людей далеких от мира технологии эти данные мало что говорят, но по тем временам эти характеристики не уступали, а во многом и превосходили своих конкурентам в СССР, да и за рубежом тоже. Таким объемом оперативной памяти мог похвастаться не каждый ПК, а для улучшенного звука инженеры разработали специальную схему. В то время как другие специалисты с этой характеристикой не заморачивались.

Слабым по тем временам был лишь процессор, но тем не менее, к удивлению специалистов, его тактовая частота была повышена с базовых 2,5 МГц и справлялась с поддержкой большого объема оперативной памяти.

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Носителем информации для такого компьютера были обычные аудиокассеты. ПК мог поддерживать 256 цветов. Почти все отечественные компьютеры того времени могли выводить на экран одновременно не более четырех цветов, "Вектор" же почти 16.

Выводить изображение можно было не только на мониторы, но и на обычный телевизор.

В последствии для этого компьютера написали более 200 игр. В некоторой степени можно сказать, что "Вектор" стал культовым для отечественных геймеров. Благодаря своим широким графическим возможностям и большому объему оперативной памяти компьютер позволял воспроизводить на экране различные жанры игр от "лабиринтов"и "леталок" до шутеров.

К сожалению, вскоре после распространения молдавской модели компьютера, Советский Союз распался. Через некоторое время в бывшие советские республики поступили импортные модели ПК, с которым Вектор уже не выдержал конкуренции. Его больше не стали развивать, и он остался лишь историей.

Материал основан на открытых источниках.