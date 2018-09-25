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Женщина-ученый в лаборатории

Мир науки: что в Европе теория, в Молдове – практика

© Fotolia / Pressmaster
Наука и технологии
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Стартовал новый проект в области спинтроники, в котором Молдова играет роль координатора.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Под лежачий камень вода не течет — эту общеизвестную, но продолжающую мотивировать многих фразу не устают повторять и ученые Молдовы, предпринимая новые попытки войти в международное научное пространство со своими начинаниями, разработками, результатами исследований.

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Сегодня, как утверждают специалисты, те или иные научные изыскания не могут ограничиваться какими-либо государственными границами. В наше время все в этом плане — корпоративно. У специалистов на одном конце земного шара есть идеи, у их коллег на другом — оборудование, еще в какой-то стране находится финансирование. И тогда проект начинает работать, причем, на пользу не отдельно взятому государству, а всему мировому сообществу.

В Молдове об этом знают очень хорошо. В годы, когда наука, культура, промышленность оказались не нужны стране, многие специалисты уезжали работать за границу, устраивались в престижные институты, университеты, лаборатории. И тем, что они изобрели тогда, сегодня пользуется весь мир.

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Шло время, и ученых стали снова привечать на родине. Теперь же, накопив многолетние профессиональные контакты, специалисты Молдовы в состоянии самостоятельно инициировать международные научные проекты и приглашать к содействию коллег из самых топовых профильных учреждений России и других стран СНГ, Европы и других регионов цивилизованного Запада.

Так произошло и сейчас, когда молдавский Институт электронной инженерии и нанотехнологий имени академика Думитру Гицу во главе с академиком Анатолием Сидоренко выиграл европейский грант программы Twinning, направленной на сотрудничество властей ЕС со странами-партнерами этого межгосударственного образования.

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Совместный проект называется SPINTECH и его задача — развитие инноваций в области спинтроники, раздела квантовой электроники.

"В этом проекте участвуют три страны, Молдова — координатор. Нидерланды представляет Университет Твенте из города Энсхеде в лице профессора Александра Голубова. Швецию, а именно Стокгольмский университет, представляет профессор Владимир Краснов", — рассказал Анaтолий Сидоренко корреспонденту Sputnik.

По словам собеседника, официальный старт этому трехлетнему проекту уже дан.

"Для Молдовы это большие положительные эффекты, в частности, углубленная интеграция в европейское научное пространство, получение бесценного опыта от наших коллег из-за рубежа, а также возможность представить широкой научной аудитории наши разработки. Итогом этого содружества станет создание новых элементов электроники XXI века — спинтроники", — сказал Сидоренко.

Он добавил, что на протяжении последних 20 лет их трехстороннего сотрудничества с профессорами Голубовым и Красновым были разработаны теоретические основы проекта и различные методики претворения этой научной идеи в жизнь. В Молдове же, в Институте имени Гицу, были впервые изготовлены на практике структуры, которые лягут в основу будущего изобретения. Иными словами, именно наша страна дала практическое продолжение теоретических идей европейских коллег.

О других деталях этого проекта читайте совсем скоро в следующих материалах Sputnik Молдова.

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Теги:
спинтроника, Анатолий Сидоренко, Нидерланды, Швеция, ЕС, Молдова, Наука и технологии
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