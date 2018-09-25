Молдова объединила Голландию, Швецию и Россию в научном проекте

Ученые Молдовы, Нидерландов и Швеции реализуют проект в области нанотехнологий, к которому собираются подключиться и коллеги из России.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Научный мир современной Молдовы гораздо более разнообразен, нежели мы привыкли думать. Ранее Sputnik уже писал об этом проекте, опираясь на факты из беседы с директором Института электронной инженерии и нанотехнологий Анатолием Сидоренко. Проект программы Twinning посвящен новым наноэлектронным устройствам >>>

Теперь пришло время расспросить о перспективах сотрудничества с молдавской стороной иностранных партнеров этого проекта.

"У нас давно сложились хорошие профессиональные отношения с профессором Сидоренко. У нас много общих работ и исследований. И сейчас появилась возможность вывести наши труды на совершенно другую основу, в том числе помочь молдавским научным группам выйти на европейское пространство и формат. Надеюсь, что у нас все получится", — рассказал корреспонденту Sputnik профессор Александр Голубов из нидерландского Университета Твенте.

По его словам, в следующем году будет проходить научная конференция и школа, состоится обмен опытом между специалистами, а также визит Анатолия Сидоренко с коллегами в Голландию. Голубов рассчитывает, что это будет очень успешный проект.

"Современная наука творится коллективами ученых. Задача нашего проекта — совместить традиции успешного сотрудничества трех сильных групп Европы. Здесь важно, что есть единство мысли с учетом разнопрофильных компетенций. Есть наработки, уникальные для каждой из наших научных групп", — отметил профессор Владимир Краснов из Стокгольмского университета.

На презентации проектa, состоявшейся в Кишиневе, в доме правительства, выступала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук. Она подчеркнула необходимость позитивного опыта конкуренции молдавской научной школы с коллегами из-за рубежа, а также пожелала удачи академику Сидоренко и его творческим партнерам.

"А мы, со своей стороны, сделаем все возможное для развития направления в науке, которым вы занимаетесь, а также для обеспечения доступа граждан к результатам ваших изысканий", — сказала Бабук.

Одним из участников церемонии открытия проекта SPINTECH стала Ирина Обухова, представитель Московского физико-технического института.

"Наш вуз заинтересован принять участие в проекте. Мы будем обсуждать, как этот можно будет сделать. Одна из идей — проведение совместной летней школы по направлению нанотехнологий для молодых ученых. МФТИ тоже готов задействовать свои ресурсы в этом проекте", — отметила Обухова.