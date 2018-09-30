В Молдове создадут "Города солнца" - био-отопление и солярные парки

В 40 населенных пунктах Молдовы реализуется проект, согласно которому выбросы углекислого газа к 2020 году должны сократиться на 20 процентов.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Все улицы Кэлэраша будут освещены, в Кантемире улучшат условия пребывания детей в школах, а в селе Фештелица Штефан-Водского района вводятся альтернативные системы энергоснабжения.

© Sputnik / И. Кибзий Около 20 зданий юга РМ будут оснащены системой отопления на биомассе

В последнем случае речь идет о создании системы отопления биомассой и парка солнечных батарей.

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На все эти нужды выделено 2,2 миллиона евро в рамках программы "Конвенция примаров — демонстративные проекты". В Молдове эту конвенцию с 2010 года подписали 40 населенных пунктов. Всего же к документу с 2008 года присоединились семь тысяч 700 городов и сел из 53 стран мира.

Цель участников конвенции — до 2020 года снизить на 20 % выброс углекислого газа в атмосферу. Проект финансируется Евросоюзом.