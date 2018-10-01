В Молдове появятся первые лицензированные пилоты дронов

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Во Франции впервые проходит программа подготовки пилотов дронов из Молдовы, курсы продлятся до шестого октября.
Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Академии публичного управления при правительстве РМ, курсы проходят в университете французского города Эври.
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В проекте подготовки участвуют Академия публичного управления РМ, Полицейская академия имени Штефана Великого, Молдавский государственный университет, Молдавский аграрный университет и Орган гражданской авиации страны.
Проект "Еducational for Drone (eDrone)" привлек уже 17 университетов из Италии, Франции, Польши, Румынии, Армении, Грузии, Белоруссии и Молдовы.