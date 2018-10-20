Врач Илларион Постолаки – наука и люди для него неразделимы

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Медицина нашей страны, несмотря на испытываемые сегодня трудности, всегда славилась и известна до сих пор своими традициями, а также стремлением чтить отцов-основателей, тех, кого уже нет с нами, но их дело живет и развивается искушенными в профессии последователями.

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Причин в очередной раз говорить в СМИ об этих значимых для общества личностях — немало, а вот поводы встречаются не всегда. Но нынешний день — приятное исключение. В субботу, 20 октября, выдающемуся советскому и молдавскому врачу, известному стоматологу-ортопеду Иллариону Ивановичу Постолаки исполнилось бы 82 года.

Илларион Постолаки — доктор медицины, профессор, заслуженный деятель науки Республики Молдова, основатель школы ортопедической стоматологии в нашей республике, завкафедрой этой дисциплины в Государственном университете медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану.

О своем отце рассказал для Sputnik Александр Постолаки, который пошел по стопам родителя и теперь работает доцентом на кафедре ортопедической стоматологии молдавского медуниверситета.

Нелегкие годы становления

Илларион Постолаки родился 20 октября 1936 года в селе Новая Курешница Сорокского уезда Бессарабии. После окончания школы-семилетки в селе Шолкань продолжил обучение в средней школе № 1 города Сорока.

"В 1954 году отец поступил в Кишиневский государственный медицинский институт на лечебный факультет. После зачисления приемная комиссия решила отправить его и еще девятерых студентов из Молдавии учиться в Харьковский государственный медицинский стоматологический институт, который Илларион Иванович успешно окончил", — отметил Александр Постолаки.

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В те времена врачи начинали карьеру не так, как сейчас, — из вуза сразу же в городскую клинику. Молодые медики вместе с основами профессиональной практики постигали и другие трудности жизни. Страна была большая, а в послевоенное время подающие надежды выпускники различных специальностей требовались везде и, в первую очередь, в самых суровых и порой глухих местах. Четыре года Илларион Иванович, будучи направленным в звании лейтенанта медслужбы, был врачом-стоматологом на Тихоокеанском военно-морском флоте во Владивостоке, затем был переведен на работу в Хабаровский край, в один из поселковых базовых лазаретов — Де-Кастри, на берегу Татарского пролива..

После почти двух лет работы стоматологом в Грозном, в армейской дивизии, Постолаки стал клиническим ординатором кафедры ортопедической стоматологии Киевского государственного института имени А. Богомольца, а затем был приглашен в Кишиневский мединститут трудиться по тому же направлению.

Когда имя и плоды труда — едины

Илларион Иванович, наряду с профессорами С. В. Сырбу, А. Э. Гуцаном, являлся основоположником формирования стоматологического факультета в республике Молдова, а также основателем национальной школы врачей в области ортопедической стоматологии. Разработки Иллариона Постолаки применяются в практической стоматологии до сих пор.

"Например, те, кто хоть раз имел дело с протезированием зубов, должны знать о щадящем препарировании твердых тканей зуба. Это составная часть методики комбинированной коронки, которую с 1983 года стали внедрять в нашем мединституте, на кафедре ортопедической стоматологии. Также под руководством отца в конце 70-х начали изготавливать искусственные фарфоровые коронки при протезировании передних зубов. И это лишь два из множества примеров вклада Иллариона Ивановича в развитие ортопедической стоматологии", — подчеркнул Александр Постолаки.

Прекрасный клиницист, блестящий педагог и стоматолог, видный ученый и превосходный организатор, профессор Илларион Постолаки на протяжении 38 лет возглавлял кафедру ортопедической стоматологии и в общей сложности в течение 20 лет занимал пост декана стоматологического факультета, пользуясь заслуженным авторитетом и уважением сотрудников кафедры и университета, больных и студентов.

Достижения известного врача не остались без внимания. Постолаки был награжден медалью Meritul Civic за заслуги перед гражданским обществом, медалью Николая Тестемицану, медалью "The World of Freedom", был назван Человеком года. В 1992 году его удостоили звания "Заслуженный деятель науки Республики Молдова". А Российская академия естествознания посмертно присвоила Иллариону Постолаки звание "Основатель научной школы". "В 2013 году Российская академия естествознания объявила конкурс "Основатель научной школы", обязательно включавший в себя советское и постсоветское время. Я обратился с просьбой разрешить мне, как сыну, представить все необходимые документы на этот конкурс", — уточнил Александр Постолаки.

Судьбоносное число "семь"

Профессор Илларион Постолаки опубликовал семь монографий, свыше 200 научных работ в молдавских и международных журналах. Он — автор семи изобретений и многих рационализаторских предложений, подготовил 10 кандидатов медицинских наук. В последние годы жизни под его руководством было выполнено семь кандидатских и две докторских диссертации.

"Последние годы отец работал и преподавал на кафедре ортопедической стоматологии, отдавая все физические и душевные силы своей аlma mater. Научно-исследовательская деятельность возглавляемой им кафедры была тесно связана и с педагогической работой. В практику кафедры постоянно внедрялись новейшие достижения науки и передовые методы организации стоматологической помощи", — рассказал Александр Постолаки.

Он помнит отца как чрезвычайно трудолюбивого, ответственного, скромного, внимательного и чуткого человека, который всегда старался помочь окружавшим его людям.

"В этом году исполняется 25 лет с момента публикации первого учебника по ортопедической стоматологии на молдавском языке. Этот труд готовила команда авторов под руководством моего отца, и учебник, о котором идет речь, до сих пор остается основным для подготовки студентов-стоматологов и по-прежнему востребован среди практикующих медиков Молдовы. Два года назад, к 80-летию со дня рождения Иллариона Ивановича, наша семья издала его последний фундаментальный труд, предназначенный для молодых специалистов и практический врачей в области ортопедической стоматологии, который также является первой и единственной в своем роде и не имеет аналогов в нашей стране. Но работа над публикацией научного наследия, оставленного им, не закончена до сих пор — многое еще предстоит сделать", — заключил Александр Постолаки.