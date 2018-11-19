В Кишиневе появятся "солнечные деревья" для бесплатной зарядки телефонов

Солнечные установки спроектированы так, чтобы украшать собой город.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В 2019 году в Кишиневе планируется установить "солнечные деревья" — установки, напоминающие деревья, которые будут вырабатывать электроэнергию с помощью солнечного света.

"Солнечные пальмы" будут оборудованы розетками и выходами USB, чтобы горожане могли бесплатно заряжать телефоны, ноутбуки и другую электронику, в том числе и электросамокаты.

Ночью "пальмы" превратятся в фонари, которые будут освещать улицы, расходуя накопленную за день солнечную энергию.

Планируется, что мощность установок составит до 800 кВТ электронергии.

Проект реализуется при поддержке Программы развития ООН (UNDP), Green City Lab, MiLab и Business Innovation Lab.