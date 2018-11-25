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Девушка без головы

"Глаза можно сломать": эти оптические иллюзии не дадут вам сегодня заскучать - фото

Associated Press
Наука и технологии
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Иван N. Бурзум
79 0 0

Пользователи Интернета часто находят любопытные головоломки, которые, конечно же, "не разминают" мозг, но помогают немного расслабиться после перенесенного стресса. 

Изобретатель молдавской пирамидки технолог Александр Ордынец (в центре) в киностудии Кишиневского тракторного завода, которую он возглавляет.
© Sputnik / Хворов
Изобретатель "Молдавской пирамидки" мог прославить страну

Похоже, этим объясняется популярность всякого рода оптических иллюзий. Офисные работники не просто убивают время, когда рассматривают "хитрые картинки", но и восстанавливают расшатанные нервишки. Но ведь совсем необязательно нужно быть на взводе, чтобы все бросить и быстро искать какую-нибудь иллюзию. Мы собрали несколько опытных образцов для воскресного утреннего просмотра. Надеемся, эти картинки не дадут вам заскучать.

Итак, начинаем.

Извините, это не та картинка. Впрочем, можно сказать, что это милое лицо - тоже иллюзия. Фестер Аддамс  является членом вымышленной семьи Аддамс из комедийной теленовеллы. Может быть, мы о нем поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас - слайды.

1. Этот милый котик поднимается по лестнице, ведущей вниз? Или наоборот -  спускается по лестнице, ведущей вверх?

 2. Кто этот черный зверь, смотрящий в кадр? Не верьте своим глазам.

3. "Марсианские знаки". Эта картинка появилась еще в эпоху до Интернета. Фото НАСА опубликовали все ведущие газеты мира. Утверждалось, что запечатлено лицо марсианина. На поздних снимках этого региона Марса никакого лица не обнаруживается.

4. Барышня или старушка? В свое время британский карикатурист Уильям Илай Хилл создал рисунок, который стал головоломкой. А художник всего-лишь трудился над немецкой открыткой...

5. Думаете, что видите заставку телепередачи, знакомую многим из нас с детства? Значит, вы не фанат(ка) тяжелой музыки.

6. Невеста опозорилась? Эта уже иллюзия "свежая". Разобрались, в чем здесь подвох? И почему мы видим  "обнаженку"?

7. А это  - "классика жанра". Если старик Фрейд был прав, то вы тут видите не только книгу.

А знаете ли вы, что многие ученые утверждают, будто человеческий мозг, эволюционируя, не развился до способности видеть нечто абсолютное? Но, читая эти строки вы без побрелм помйете, что тут напсисано. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком. Словом, наш мозг способен воспринимать то, что полезно с поведенческой точки зрения. Он сам дает нам нужную картинку и легко структурирует даже сильно перепутанную информацию. Так что очень даже эволюционировал человеческий мозг! Просто не мы его "включаем", а он нас. Но эта тема отдельного разговора...

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