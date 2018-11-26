У науки нет границ: что придаст импульс в отношениях Молдовы и России

Инновационный подход и многостороннее сотрудничество: как Молдова может решить свои проблемы и развивать отношения с партнерами по Содружеству и с Россией, в частности.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. У науки нет границ – ученые должны развивать сотрудничество. К такому выводу пришли участники состоявшегося в понедельник в Академии наук Молдовы круглого стола и установочного заседания в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Россотрудничество проводит круглые столы и установочные совещания

В ноябре прошли мероприятия очередного этапа Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. Важными составляющими этого этапа оказались встречи, где были подняты темы, связанные с инновационным развитием национальных экономик.

Чтобы в течение ближайших лет страны СНГ смогли стать лидерами на рынках быстроразвивающихся технологий, им необходимо значительно активизировать свои усилия. Для этого необходимы люди, способные выдвигать и возглавлять инновационные прорывы, отстаивать свои проекты и заниматься ими в офисах, лабораториях и на испытательных стендах. Именно такие специалисты и стали участниками ноябрьских мероприятий по теме организационного обеспечения инновационных профильных групп.

Кишинев в этом смысле также не стал исключением. Молдавские ученые вместе с гостями из России обсудили аспекты Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ, а также направления, по которым Молдова могла бы активно подключиться к реализации этого документа.

© Sputnik / Nicu Goncear Круглый стол в Академии наук Молдовы

Сотрудничество ученых

Вице-президент Академии наук Молдовы Ион Тигиняну отметил важность мероприятия.

"Неважно есть ли на данный момент совместные программы или нет, ученые сотрудничают. И это естественно. Потому что у науки нет границ. Главная задача тех, кто отвечает за организацию и поддержку науки и инноваций, заключается в том, чтобы усилить этот процесс, создать условия, чтобы ученые развивали это сотрудничество", - сказал Тигиняну.

По словам академика, в XXI веке важные задачи и проблемы для человечества могут быть решены только учеными, которые работают в тесном сотрудничестве друг с другом.

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Как Молдова может решить свои проблемы?

Советник президента Молдовы по культуре Корнелиу Попович отметил, что огромную роль в развитии молдавской науки сыграло сотрудничество именно с известными научными центрами бывшего СССР. По его словам, нельзя забывать, что молдавская научная школа создавалась, в том числе, в результате интенсивного сотрудничества с известными центрами науки России.

"Недавно я вернулся из Санкт-Петербурга. Хочу отметить, что о молдавской науке в России помнят, с молдавскими учеными сотрудничают, но, как не раз мне говорили, есть еще огромный резерв", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в последнее время, число проектов научного сотрудничества падает. "Уверен, что сегодняшняя встреча послужит новым импульсом для укрепления взаимных отношений между Молдовой и научными центрами России", - сказал Попович.

Как считает советник президента, чтобы Молдова сумела решить те социальные и экономические проблемы, которые стоят перед ней сегодня, нужен прорыв, а этот прорыв возможен только при помощи инноваций, новых технологий, научных разработок.

Он отметил, что организация круглого стола важна для молдавских ученых и исследователей, потому что предлагает восстановление и укрепление отношений между научными структурами Молдовы, России и СНГ, в целом.

Восстановление связей

Начальник управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко в ходе интерактивной беседы с участниками круглого стола отметил, что в рамках межгосударственной программы можно говорить о восстановлении старых рабочих связей, которые были и сохраняются между странами постсоветского пространства.

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"Молдова славится своей наукой в различных отраслях. Это сельскохозяйственные науки, физика, инженерные дисциплины и, конечно, и биология, и химия, и экологические науки. Тема Днестра также интересна в рамках обсуждения учеными стран Содружества", - сказал Маленко.

Цели программы

Михаил Давыдов также подтвердил тезис о том, что у науки, как и у культуры, нет границ. "Россотрудничество оказывает активную поддержку мероприятиям в сфере науки, культуры, образования, спорта. Сегодня мы представляем межгосударственную программу инновационного сотрудничества государств-участников СНГ", - сказал Давыдов.

"В 2020 году завершается очередной этап программы и стартует новый. Молдова – один из подписантов этой программы. Цель – сбор предложений о том, по каким направлениям Молдова могла бы активно подключиться к реализации этой программы, суть которой – совместные российско-молдавские, российско-белорусские и другие проекты. Речь идет об инновационных проектах, на которые по линии этой программы выделяются средства", - добавил Давыдов.

Как подчеркнул один из международных экспертов, кандидат экономических наук Сергей Исаев, основная задача встреч в таком формате – это демонстрация возможностей взаимодействия между инноваторами стран СНГ. Такое взаимодействие, как считает эксперт, способствует интеграции стран–членов СНГ в глобальное научно-техническое и инновационное пространство.

Директор Организации внедрения информационных и интеллектуальных технологий Дмитрий Сапегин (Россия) отметил, что Межгосударственная программа направлена, в первую очередь, на национальные стратегические цели экономического развития.

"Программа разработана, чтобы построить межгосударственное инновационное пространство", - сказал Сапегин.

Что надо знать о программе?

Программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ призвана создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности экономик стран-членов Содружества, реализовать приоритеты экономического развития на основе эффективного взаимодействия национальных инновационных систем, а также утвердить международный авторитет СНГ как одного из мировых центров технологического лидерства.

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Документ состоит из пяти подпрограмм: "Развитие межгосударственной кооперации в инновационной сфере"; "Мобилизация и развитие научно-технологического потенциала"; "Кадровое обеспечение межгосударственного инновационного сотрудничества"; "Совместное использование инновационной структуры"; "Межгосударственное регулирования инновационной деятельности".

Кем реализуется проект

Этот проект, развивающий содержательный диалог между странами в сфере инновационного взаимодействия, реализуется силами группы международных экспертов при поддержке Россотрудничества (www.rs.gov.ru) – Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.